Caci vs. Aaron: Das ungleiche Duell in Mainz

Als Freistoßschütze ist Aaron bei Mainz 05 unersetzbar, wie Bo Svensson sagt. Trotzdem hat ihm Anthony Caci als Linksverteidiger den Rang abgelaufen. Und die FSV-Standards können sich auch ohne Aarons Beteiligung sehen lassen.

1419 Spielminuten stand Aaron in der Hinrunde auf dem Platz, in der zweiten Saisonhälfte sind es bisher erst 23. Svensson setzt auf "die Dynamik und Beidfüßigkeit" von Caci statt auf den Spanier, "der mit dem Ball sehr wenige Fehler macht und eine sichere Anspielstation ist". Weitere Pluspunkte genießt Aaron durch seine starken Freistöße, zwei davon hat er in der Hinrunde direkt verwandelt. "Es gibt keinen in der Mannschaft, der so einen Fuß und so eine Quote hat", lobt der Trainer.

Die Standard-Bilanz von Mainz 05 ist aller Ehren wert, auch wenn die Nummer 3 zuletzt kaum noch auf dem Rasen steht. Die Ecken, davor ebenfalls ein Markenzeichen des Spaniers, schoss zuletzt Edimilson Fernandes von beiden Seiten. Aus einer Ecke resultierte das Tor, das gegen die TSG Hoffenheim zum 1:0-Sieg führte. Nachdem der Ball bei Stefan Bell landete und zunächst von Oliver Baumann abgewehrt wurde, traf Leandro Barreiro per Nachschuss.

Es ist bereits das sechste Tor von Mainz nach einer Ecke in der laufenden Saison. Nur Union Berlin (9) und Borussia Mönchengladbach (8) weisen bessere Werte auf. Selbst die Standardkönige des SC Freiburg trafen bisher nur fünfmal. Insgesamt ist der Sport-Club mit 20 Toren nach Standards allerdings weiterhin deutlich führend, während Union, Mainz und der VfL Wolfsburg auf jeweils 15 Treffer kommen.

"Freiburg schneidet seit mehreren Jahren sehr gut ab", sagt Svensson, "die Mannschaft macht, und das als Lob gedacht, immer das gleiche. Trotzdem ist es sehr schwer, dagegen zu verteidigen." Das A und O aus Sicht des FSV-Trainers sind "gute Schützen und gute Abläufe". Bei den Offensivstandards hat Mainz in dieser Saison zugelegt, bei Defensivstandards läuft es schon länger prima. Hier ist der FSV ligaweit ebenfalls Zweiter. Nur Borussia Dortmund kassierte mit fünf Treffern weniger als Mainz, das wie Wolfsburg und Werder Bremen sieben Standardgegentore verzeichnete.