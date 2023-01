Traumtor zum Endstand: Rodrygo erlöst Real bei Viertligist Cacereno

Die Königlichen bleiben von einer Blamage verschont und siegen dank eines tollen Treffers von Rodrygo. Der spanische Meister trotzt damit auch dem holprigen Untergrund in Cacereno.

Sorgte mit seinem Treffer für den Entstand: Rodrygo. AFP via Getty Images

Perfekt gestartet waren die Königlichen nach der WM-Pause, als sich der amtierende spanische Meister in La Liga mit 2:0 bei Valladolid durchsetzen konnte. Im darauffolgenden Copa-del-Rey-Match ließ Real-Coach Carlo Ancelotti neben Top-Stürmer Benzema, der im letzten Spiel die beiden Tore der Madrilenen erzielte, weitere acht Mal in seiner Startformation. Damit ließ der 63-Jährige gegen den Viertligisten aus Cacereno eine vermeintliche B-Elf auflaufen: Mit Torhüter Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Benzema und Vincius Junior nahm ein Großteil des Madrider Stammpersonals vorerst auf der Bank Platz, lediglich Ceballos und Asensio standen erneut in der ersten Elf.

Real sucht lange nach Lösungen, dann kommt Rodrygo

Und die große Rotation in der Startelf machte sich beim Favoriten in den ersten 45 Minuten deutlich bemerkbar. Viele Fehlpässe und eine schwache Chancenerarbeitung verhinderten letztendlich die Entstehung zwingender Möglichkeit für die Madrilenen. Zusätzlich zum holprigen Rasen schienen die Gäste in Hälfte eins dazu vom durchaus mutigen, wenn auch meist zu unpräzisen Offensivspiel der Heimmannschaft überrascht gewesen zu sein.

Auch im zweiten Abschnitt blieben gefährliche Torchancen auf beiden Seiten lange Mangelware. Nach 60 Minuten scheiterte erst noch Asensio an Cacereno-Schlussmann Moreno, kurze Zeit später sorgte dann Rodrygo für die Führung der Königlichen: Vom linken Strafraumeck aus dribbelte sich der Brasilianer mustergültig an gleich zwei Gegenspielern vorbei und schlenzte den Ball daraufhin mit höchster Präzision ins rechte Kreuzeck (68.).

In Folge des Rodrygo-Treffers fanden die Underdogs aus Cacereno keine Antwort auf den Rückstand - die Angriffsversuche der Gastgeber endeten meist schon weit vor dem Madrider Kasten.

Für die Königlichen geht es am kommenden Samstag in La Liga weiter: Ab 16.15 Uhr ist der aktuell Tabellenzweite beim FC Valencia zu Gast.