Cacau wird VfB-Markenbotschafter: "Begeisternde Gespräche"

Der VfB Stuttgart hat künftig einen Markenbotschafter. Ex-Profi Cacau übernimmt die neu geschaffene Position und spricht von einer Ehre.

Nach Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner hat der VfB Stuttgart einen weiteren prominenten Ex-Profi wieder im Verein eingebunden. Cacau, der zwischen 2003 und 2014 263 Bundesligaspiele für den VfB bestritt (80 Tore, 35 Vorlagen), wird erster Markenbotschafter in der Klubgeschichte.

In dieser neu geschaffenen Position, die an das Team von Marketingvorstand Rouven Kasper angedockt wird, soll der 41-Jährige nach Klubangaben "themenübergreifend repräsentative Aufgaben für den VfB wahrnehmen sowie das Aushängeschild der zukünftigen Legendenaktivitäten des Klubs sein".

"Wir wollen wieder enger mit unseren Vereinslegenden zusammenrücken", sagt Kasper. "Die Wertschätzung für große ehemalige Spieler macht die Identität und Strahlkraft eines großen Traditionsvereins wie dem VfB aus. Das Thema Tradition und Legenden als wichtigen Bestandteil unseres Markenauftritts professionell auf neue Beine zu stellen, ist zugleich eine Chance, auch bei der Vermarktung neue Wege und Möglichkeiten zu erschließen."

"Herausragende Persönlichkeit mit passendem Wertegerüst und Passion für den VfB"

Mit Cacau - der 2007 in Stuttgart Meister wurde und auch 23-mal für Deutschland spielte - habe man "eine herausragende Persönlichkeit mit passendem Wertegerüst und Passion für den VfB gewonnen, was uns nach innen und nach außen sehr gut tun wird", so Kasper weiter.

Der ehemalige Angreifer, der bis Januar 2021 als Integrationsbeauftragter des DFB gearbeitet hatte, bezeichnet es als "Ehre, für den VfB zu arbeiten und ihn zu repräsentieren. Ich hatte sehr gute und begeisternde Gespräche mit Alex Wehrle und Rouven Kasper, möchte den neuen Weg des VfB mitgestalten und freue mich sehr auf die Aufgabe, sowohl persönlich als auch gemeinsam mit ehemaligen Mitspielern und VfB-Helden anderer Generationen erfolgreich Botschafter unseres VfB Stuttgart zu sein."