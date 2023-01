Bynoe-Gittens den Tränen nah - "Er hat uns sehr gefehlt"

Jamie Bynoe-Gittens hat beim Comeback gezeigt, wie wertvoll er für den BVB sein kann. Trainer Edin Terzic hat mit ihm vor allem an den Zweikämpfen gearbeitet.

Eigentlich sollte Jamie Bynoe-Gittens nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg genau wie Sebastien Haller noch ein paar Läufe machen, doch daraus wurde erst mal nichts. "Es war nahezu unmöglich, weil Seb acht Interviews geben musste, ähnlich war es mit Jamie", lachte Trainer Edin Terzic am Dienstag. Irgendwann klappte es aber doch noch.

Und vermutlich haben beide die kurze Extraschicht mit einem Lächeln absolviert. Wie Haller, der gegen den FCA erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel das BVB-Trikot trug, ließ auch Bynoe-Gittens am Sonntag eine monatelange Zwangspause hinter sich. "Ich habe auf dem Platz fast geweint", gestand der 18-Jährige, der beim 4:3-Sieg fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 3:2 getroffen hatte. "Das Tor hat mir sehr viel bedeutet."

In seiner ersten Zwangspause lernte Bynoe-Gittens Deutsch

Am 2. September hatte der explosive Flügelstürmer letztmals mitwirken können, ehe ihn eine Schulterverletzung ausbremste. Schon ein Jahr zuvor war er mit einem Bänderriss lange ausgefallen. Damals, erinnert sich Terzic, "hat er fast perfekt Deutsch gelernt. Da war er sehr fleißig." Diesen Eindruck hinterließ Bynoe-Gittens jetzt erneut.

"Er konnte leider nicht mit uns auf dem Trainingsplatz stehen, aber er war jeden Tag bei uns, hat im Kraftraum jeden Tag sehr hart gearbeitet", so Terzic. "Er hatte eine Trainingsgruppe mit Mo Dahoud, der eine ähnliche Verletzung zu einem ähnlichen Zeitpunkt hatte. Sie waren in der Reha immer auf einem ähnlichen Stand."

Terzic: "Er hat sich deutlich weiterentwickelt"

Während Dahoud gegen Augsburg auf der Bank blieb, zeigte Bynoe-Gittens bei seiner Einwechslung, "wie gut er uns tut", meinte Terzic. "Er hat uns sehr gefehlt." Mit seinen Eins-gegen-eins-Fähigkeiten könne der Londoner "ganz enge Situationen für uns auflösen und Torgefahr entwickeln. Er hat sich deutlich weiterentwickelt."

Terzic und sein Trainerteam arbeiteten daran, dass er im Ballbesitz in weniger Zweikämpfe in ungefährlichen Zonen verwickelt ist. "Er hat sich besonders im Nachwuchsbereich den Ball häufig an der Mittellinie abholen wollen und da schon ganz viele Zweikämpfe geführt, wo es für den Gegner uninteressant ist, wenn er ein Foul spielt. Wir wollen ihn wie am Sonntag ins letzte Drittel bekommen, damit der Gegner zweimal überlegt, wie er in den Zweikampf geht, um nicht den Elfmeter oder die Gelbe Karte zu riskieren."

Wird Bynoe-Gittens in Mainz am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut als Joker gefragt sein? "Ich bin bereit und selbstbewusst", sagt der Youngster selbst. Und auch auf Terzic ("Er ist ein fantastischer Junge") machte er am Montag im Training einen "sehr guten und sehr stabilen Eindruck".