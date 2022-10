BW Lohne: Steile Formkurve und noch mehr "geile Abende"

Die Stimmung bei Blau-Weiß Lohne könnte - mit Ausnahme des Pokal-Aus in Delmenhorst - wohl kaum besser sein. Am Freitagabend gewann der Aufsteiger in der Regionalliga Nord zum dritten Mal in Folge, arbeitete sich in der Tabelle auf Platz 9 hoch.

Dreimal in Folge in der Liga siegreich: BW Lohne. IMAGO/Beautiful Sports