BW Lohne patzt in Bersenbrück - Hagen übernimmt die rote Laterne

10. Spieltag der Oberliga Niedersachsen Weser-Ems/Lüneburg: An der Tabellenspitze verpasste BW Lohne die Punktegleichheit mit dem spielfreien Primus Emden. Im Keller ist Hagen/Uthelde am Boden angekommen.

Es wäre die Chance für Blau-Weiß Lohne gewesen, zumindest vorübergehend mit dem Klassenprimus Kickers Emden, dessen Partie gegen den Heeslinger SC auf den dritten November verlegt worden war, gleichzuziehen. Beim 0:2 gegen den TuS Bersenbrück zeigte die Mannschaft von Thomas Schmunkamp aber eine ungewohnt harmlose Vorstellung und ging erstmals seit fünf Partien leer aus. Papchristodoulou hatte den TuS bereits in Durchgang eins auf die Siegerstraße geführt (31.) Zwar warfen die Gäste aus ihrer Sicht alles erdenklich Mögliche in die Waagschale, insgesamt fehlte den sonst so offensivstarken Blau-Weißen an diesem Tag aber die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel. Kurz vor Schluss versetzte Spit den Gästen mit seinem Treffer zum 2:0 aber den K.o.-Schlag. In der Tabelle steht Lohne zwar nach wie vor auf Rang zwei, die Schmunkamp-Elf droht beim Top-Nachholspiel zwischen Kickers Emden und dem Heeslinger SC aber entweder den Anschluss zur Tabellenführung zu verlieren oder auf den dritten Platz abzurutschen.



Mit deutlich größeren Problemen hat derzeit der FC Hagen/Uthlede zu kämpfen. Gegen den Rotenburger SV zeigte die Mannschaft von Benjamin Duray eine schwache Vorstellung und verlor verdientermaßen mit 1:4. Dadurch übernimmt der FCHU die rote Laterne vom TB Uphusen, der das Kellerduell gegen den MTV Eintracht Celle mit 4:1 für sich entscheiden konnte.

Auch das Rennen um die letzten Qualifikations-Plätze für die Aufstiegsrunde bleibt unentschieden. Im direkten Verfolgerduell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem VfL Oldenburg gab es keinen Sieger - Endstand 2:2. Damit belegt der SCSV mit 15 Punkten derzeit den letzten Qualifikations-Rang. Oldenburg würde momentan mit ebenfalls 15 Punkten nur in der Runde um den Klassenerhalt mitwirken.