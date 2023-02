BW Lohne: Mit neuen Ankern in die Rückrunde

Hinter Aufsteiger Blau-Weiß Lohne liegt ein erfolgreiches und turbulentes Jahr. Der Trainer muss nun die richtige Balance finden.

Mit dem Wechsel von 2022 auf 2023 ist für BW Lohne das erfolgreichste Jahr in der Fußball-Vereinsgeschichte zu Ende gegangen. Da war die Oberliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga Nord. Da war der Niedersachsen-Pokalsieg. Da war die erstmalige DFB-Pokalteilnahme. Da war eine passable Hinrunde in der neuen Liga. Da war aber auch ein Jahresausklang, der so gar nicht in diesen Erfolgsrausch passte: Henning Rießelmann trat Mitte November nach einem verbalen Fehltritt im Spiel gegen den Bremer SV als Trainer und Sportlicher Leiter zurück und schuf damit die Notwendigkeit eines Neuanfangs. Vor diesem steht BW Lohne im Jahr 2023.

Genau genommen begann dieser Neuanfang aber schon im Dezember. Dort wurde in Luca Scheibel (24) bereits ein neuer Sportlicher Leiter installiert, der dann gleich in die Trainersuche eingebunden wurde. Am 15. Dezember präsentierte BWL den neuen Coach: Uwe Möhrle. Der 43-jährige Ex-Profi, der als Verteidiger unter anderem für den FC Augsburg und den VfL Wolfsburg aktiv war, begann am 1. Januar mit seiner neuen Aufgabe. Vier Wochen später hat er sich bereits gut eingelebt. "Bei der Mannschaftszusammenstellung, von den Charakteren her, ist ausgezeichnete Arbeit geleistet worden", lobt er die Arbeit seines Vorgängers.

Balance fehlt

Baustellen fußballerischer Natur hat er im intensiven Videostudium sowie in der Vorbereitung dennoch ausgemacht. Das größte Manko: die Balance zwischen Defensive und Offensive. Die besondere mannorientierte Spielweise möchte Coach Möhrle zwar beibehalten, jedoch "nicht ganz so extrem über das ganze Feld. Wir müssen ein paar Sicherheitsmechanismen, ein paar Anker einbauen". Insbesondere das Testspiel gegen Preußen Münster (1:5) habe einige Schwachstellen offenbart.

Defensiv steht dem Coach, der vorher die U 17 des VfL Osnabrück trainiert hat, dafür dasselbe Personal wie in der Hinrunde zur Verfügung. Offensiv hat sich dagegen einiges verändert. Die beiden Toptorjäger Christopher Schepp (Arminia Bielefeld) und Marek Janssen (SV Meppen) haben den Verein verlassen. Leihgabe Jannik Zahmel (VfL Osnabrück) wurde als Ersatz für die Offensive verpflichtet, er wird den Re-Start bei Werder Bremen II (Samstag um 14.00 Uhr) aber wegen eines Muskelfaserrisses verpassen.

"Unterm Strich sind uns 20 Tore abhanden gekommen", kommentiert Möhrle die Abgänge von Schepp (12 Saisontreffer) und Janssen (8). Im Verein ist man sich jedoch sicher, diesen Verlust mit dem aktuellen Kader auffangen zu können. Möhrle fordert: "Wir brauchen den Killerinstinkt." Der beste Torschütze nach dem verlorenen Sturm-Duo ist Allzweckwaffe und Alterspräsident Thorsten Tönnies (31) mit sechs Treffern. Dann folgen schon Aaron Goldmann und Phil Sarrasch mit jeweils drei Toren.

Fokus auf den Außenspielern

Möhrle ist sich sicher, dass einige Spieler in der Rückrunde Torgefahr entwickeln können. Dazu zählt auch der wieder genesene Bennet van den Berg. Der 23-jährige Stürmer, der im Sommer vom FC St. Pauli II gekommen war, konnte bislang verletzungsbedingt nur sechs Spiele absolvieren und traf dabei zweimal. Auch der in dieser Serie noch nicht eingesetzte Angreifer Jonas Burke wirkte nach seinem Kreuzbandriss zuletzt bei einem Blitzturnier wieder mit.

Seinen Außenspielern misst Uwe Möhrle im BWL-Spielsystem eine besonders hohe Bedeutung bei. Hier ist er froh über die Optionen, über die er mit Zahmel, Rilind Neziri, Sarrasch, Leonard Bredol und Niklas Oswald verfügt. Letzteren lobte er zuletzt für eine "sehr gute Vorbereitung". Bislang kam Oswald über eine Jokerrolle nicht hinaus. Er stand nur einmal in der Startelf und wurde zehnmal eingewechselt.

In seiner Schaltzentrale kann Möhrle unterdessen weiterhin auf Sandro Heskamp setzen. Der defensive Mittelfeldspieler hatte unter Rießelmann noch als spielender Co-Trainer fungiert und war nach dessen Rücktritt zum Interimscoach aufgestiegen - in der Rückrunde ist er, wie angekündigt, nun ausschließlich Spieler.

Vor dem ersten Punktspiel des Jahres bei der Werder-Reserve hat Lohne personell ein paar Sorgen. Neben Zahmel sind auch Kai Westerhoff (Knöchel), Leandro Ricker Rasteiro (Schulter) und Lennard Prüne (Leiste) verletzt. Die Lust auf den Neustart ist trotzdem groß. Auch wenn 2023 einiges anders ist: BW Lohne will in der Regionalliga den Anker werfen.