BW Lohne: Löst Schmiederer das Offensivproblem?

Mit "Königstransfer" Felix Schmiederer und sechs weiteren Neuen startet Blau-Weiß Lohne in den zweiten Vorbereitungsblock. Doch auch beim Personal neben dem Platz hat der Regionalligist aufgerüstet.

Felix Schmiederer soll künftig in Lohne den vordersten Abnehmer geben. IMAGO/Claus Bergmann

Was fehlt unserem Spiel noch? Diese Frage haben sich die Verantwortlichen von BW Lohne schon bei der Hinrundenanalyse im vergangenen Winter gestellt - und die Antwort lag auf der Hand: ein Torjäger, ein Vollstrecker im Strafraum. Die Besetzung dieser Rolle stand mit Blick auf die neue Saison deshalb an oberster Stelle auf der Transfer-Agenda. Und die schwierige Aufgabe, einen guten und zugleich bezahlbaren Regionalliga-Torjäger zu finden, wurde gelöst: Beim Trainingsauftakt am 14. Juni stand Felix Schmiederer auf dem Rasen im Heinz-Dettmer-Stadion.

Der Sportliche Leiter Luca Scheibel und Trainer Uwe Möhrle freuten sich riesig über den Transfer, schließlich lag in diesem Fall die erste Kontaktaufnahme fast schon anderthalb Jahre zurück. Schmiederer, der von der SV Drochtersen/Assel kam, soll ein Offensivproblem lösen: BW Lohne hatte auch in der vergangenen Saison schon zahlreiche Durchbrüche über die schnellen Flügelspieler Leonard Bredol und Malte Wengerowski, verzeichnete aber die zweitwenigsten Chancen aller Regionalliga-Nord-Teams. Der Grund: Für die Hereingaben fehlte zu oft der Abnehmer.

Sechs weitere Neuzugänge

Dennoch spielte BWL eine absolut solide Serie, die auf Tabellenplatz zehn endete. Ausgesprochen wurde es von den Verantwortlichen noch nicht, aber im dritten Regionalliga-Jahr dürfte es für Lohne gerne noch ein paar Schritte nach oben gehen - wobei jeder weiß, dass es schwierig ist, auf Strecke gegen die Profiteams der Liga zu bestehen.

Neben Schmiederer (28) hat BWL noch sechs weitere Neuzugänge verpflichtet, die alle die U-23-Regel erfüllen würden: Niklas Tepe (HSV II), Alessio Arambasic (BSV Rehden), Tjark Reinert (SV Meppen), Bernd Riesselmann (Leihgabe vom VfL Osnabrück) sowie Roberto Sandu (eigene Jugend) und Laurenz Pölking (BWL II). "Sie passen alle gut rein und sind auch von der Qualität her so, wie wir uns das gewünscht haben", sagte Uwe Möhrle nach dem Ende des ersten Vorbereitungsblocks, in dem unter anderem die Oberligisten SV Wilhelmshaven (5:0) und SSV Vorsfelde (5:1) klar besiegt wurden.

Rahmenbedingungen verbessert

Nach acht freien Tagen wird BWL am 8. Juli (Montag) in den zweiten Block starten. Abseits des sportlichen Personals hat BW Lohne auch drumherum die Weiterentwicklung vorangetrieben - der Klub will auch bei Spielern weiterhin mit guten Rahmenbedingungen punkten.

Nachdem vor einem Jahr in Fabian Lang ein hauptamtlicher Fußball-Geschäftsführer eingestellt wurde, gibt es seit Mitte Juni auch einen Leiter für Medien und Kommunikation: Dennis Schnieders kam vom BSV Rehden. Außerdem gibt Hardy Kloßek bei BWL sein Comeback und unterstützt die Medienabteilung.