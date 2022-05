BW Lohne krönt sich mit 8:1 zum Meister - Kickers Emden droht abzurutschen

Die Meisterfrage ist geklärt. Während Kickers Emden, das erneut Federn ließen, am Wochenende an Arminia Hannover zerschellte, fertigte Blau-Weiß Lohne den Tabellenvorletzten am Mittwochabend 8:1 ab und krönte sich damit zum Champion der Oberliga Niedersachsen.

Blau-Weiß durfte am Mittwochabend die Sektkorken knallen lassen. imago images/Noah Wedel