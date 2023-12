BW Linz & SCR Altach: Auch im Niemandsland ist etwas los

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Bundesliga-Dienstleister "Opta" hat auch in dieser Herbstsaison jedes Tor, jeden Zweikampf, jedes Foul registriert und mit dem Schlusspfiff der letzten Partie auf "Ergebnis" gedrückt. Der kicker präsentiert Ihnen die interessantesten Zahlen.

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Keine Aussicht auf die Top Sechs, nichts zu tun mit der Roten Laterne - aber auch für Aufsteiger BW Linz und den SCR Altach entdeckte "Opta" erstaunliches Zahlenmaterial.

Von Heldentaten…

… am achten Spieltag gewann Blau-Weiß Linz auswärts bei RB Salzburg (1:0) und beendete damit gleich drei Serien des Serienmeisters - es war die erste Niederlage der Mozartstädter nach 37 ungeschlagenen Bundesligaspielen, ihre erste Heimniederlage nach 45 Bundesligaspielen und die erste Niederlage gegen einen Aufsteiger seit März 2015.

… inklusive Eckbällen schlug der SCR Altach 383 Flanken - so viele wie kein anderes Team in dieser Herbstsaison. 111 dieser Flanken kamen zum Mitspieler - Rapid kam auf die gleiche Anzahl, kein Team auf mehr.

… BW Linz war bei beiden Herbst-Partien beteiligt, in denen bereits in der ersten Spielminute ein Tor fiel. In Runde 5 kassierten sie gegen Sturm nach 37 Sekunden das 0:1 durch Szymon Wlodarczyk, in Runde 17 traf Simon Pirkl bei der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol nach 54 Sekunden für die Linzer.

… Altach erzielte neun seiner 13 Tore (69%) entweder in der Anfangsviertelstunde (5) oder in der Schlussviertelstunde (4) - das ist der höchste Anteil aller Teams in diesem Zeitraum.

… BW Linz verwertete 50 Prozent seiner Großchancen, das ist der höchste Wert aller Teams in der Herbstsaison.

Und Heldendaten…

… Atdhe Nuhiu führte in dieser Saison 305 Zweikämpfe, davon 191 in der Luft - das ist jeweils Höchstwert aller Spieler. 145 Duelle bzw. 104 Luft-Duelle hat der Altacher gewonnen und damit zwei weitere Bestmarken aufgestellt. Freilich unterliefen dem bulligen Angreifer bei seinen Zweikämpfen auch die meisten Fouls aller Spieler - 41.

… Conor Noss erzielte in der 6. Runde beim 4:2-Sieg von BW Linz gegen die WSG Tirol sein erstes Bundesliga-Tor und wurde damit zum ersten Iren, der in Österreichs höchster Liga einen Treffer erzielen konnte.

… Leonardo Lukacevic war hauptverantwortlich für Altachs Flankenrekord im Herbst, mit 91 Flanken aus dem Spiel war er der "Flankengott" der Liga.

… Ronivaldo war an acht der 19 Tore von BW Linz direkt beteiligt (fünf Tore, drei Assists) - das ist der Höchstwert beim Liga-Neuling. Als einziger Spieler des Aufsteigers schaffte er zwei Torbeteiligungen in einem Spiel (sogar dreimal).

… Altach-Kapitän Lukas Jäger gab mit 52 Tackles (Liga-Höchstwert) den „Aggressive Leader".

… BW-Linz-Goalie Nicolas Schmid kam mit 63,9 Prozent von allen Bundesliga-Torhütern auf die geringste Quote abgefangener Torschüsse.