BVB zwischen "Leidenschaft" und "Erleichterung": Erfolgreicher Abschluss schwieriger Tage

Borussia Dortmund bleibt Jäger des FC Bayern und hat nun nach hinten ein gutes Polster. Nach einer schwierigen Woche fiel den Verantwortlichen einige Last von den Schultern.

Durchatmen bei den Verantwortlichen: Der BVB ist wieder in der Spur. Borussia Dortmund via Getty Images

"Erleichterung" war das Wort, das Sebastian Kehl und Edin Terzic unisono am häufigsten im Anschluss an das 2:1 gegen Union Berlin verwendeten. Nach zwei blutleeren Auftritten gegen den FC Bayern (2:4) und im Pokal bei Leipzig (0:2) sahen viele die Saison für den BVB schon als gelaufen an, die Chancen auf einen Titel gleich Null.

"Es war heute eine gute Reaktion"

Der Vorteil einer englischen Woche: Man kann das Blatt schnell wieder wenden. Und so folgte nach den beiden Topspielen gleich das nächste, gegen den Dritten aus Berlin-Köpenick. Und auch wenn "sicherlich nicht alles rund war", wie Sportdirektor Kehl feststellte: "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus zwei Partien kamen, die uns durchgeschüttelt haben. Es war heute eine gute Reaktion, wir sind erleichtert. Das ist die Hauptaussage des heutigen Spiels", so Kehl weiter.

Nach nervösem Beginn dominierte der BVB vor allem im ersten Durchgang, hatte phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz und führte. Nach der Pause wendete sich das Blatt dann aber: "Es fing ein bisschen an, offener zu werden. Wir haben extra angesprochen, was wir machen wollen. Aber immer mit dem Ziel, die Aktivität nicht runterzufahren", so Terzic bei "Sky".

"Konnten es leidenschaftlich zu Ende verteidigen"

Das gelang nicht ganz, Union kam zurück und schnupperte sogar am Sieg, dann aber kam Joker Youssoufa Moukoko und wurde zum Matchwinner für Dortmund. "Wir konnten es sehr leidenschaftlich zu Ende verteidigen", lobte Terzic seine Mannen letztlich für die Schlussphase, in der Union nicht mehr rankam.

Es war ein wichtiger Sieg, der dem BVB ruhige Ostern nach turbulenten Tagen beschert. "Es war wichtig, den Abstand nach hinten zu vergrößern. Und dann können wir in dieser Jäger-Position die weiteren Spiele angehen. Wir haben nur noch einen Wettbewerb, da sind wir aber voll im Rennen", gibt sich Kehl schon wieder offensiv.

Der Rückstand auf den deutschen Rekordmeister beträgt aktuell zwei Punkte, in den verbleibenden sieben Partien trifft Schwarz-Gelb auf keine einzige Mannschaft aus dem oberen Drittel der Tabelle mehr.