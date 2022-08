BVB zwischen Chancenwucher und neuer Variabilität

Dortmund hat am Samstag völlig verdient mit 1:0 in Berlin gewonnen. Allerdings haderte der BVB mit der schlechten Chancenverwertung. Doch auch eine zusätzliche positive Erkenntnis brachte der Auftritt.

Am Ende durften die Dortmunder einen Dreier in Berlin feiern. IMAGO/MIS

Die zwölf Minuten verfolgten Jude Bellingham noch nach Schlusspfiff, trotz des Siegs mit Borussia Dortmund bei Hertha BSC. Viermal hatte der BVB-Youngster in der Schlussphase gegen die immer offensiver agierenden Berliner den vorentscheidenden Treffer zum 2:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte reihenweise: nach einer Rückgabe von Julian Brandt an Marc Oliver Kempf auf der Linie (72.), nach Vorarbeit von Marco Reus lang vorbei (74.), per Schlenzer ebenfalls knapp am Tor vorbei (76.) und schlussendlich mit roher Gewalt, aber direkt auf Hertha-Keeper Oliver Christensen (83.).

"Wir hatten eine Menge Chancen", analysierte der Brite das Offensichtliche und zählte fast lakonisch: "Ich hatte alleine 50." Bellingham blieb kritisch: "Wir haben erneut nicht so gut gespielt wie wir es können, aber wir hatten einige Momente, in denen wir unsere Qualität gezeigt haben." Die reichten trotz des Chancenwuchers: "Wir haben das Wichtigste geschafft und die drei Punkte mitgenommen."

Nach dem späten Schock der Vorwoche, als Werder Bremen gegen die viel zu passiven Dortmunder in der Schlussphase aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Auswärtssieg erreichte, blieb der BVB in Berlin auf Linie, behielt den Ball auch in der Nachspielzeit in den eigenen Reihen und wurde mit dem dritten Pflichtspiel ohne Gegentreffer belohnt - auch dank eines starken Keepers Gregor Kobel.

"Es war definitiv wichtig, eine Leistungssteigerung im Vergleich zu letzter Woche zu zeigen", befand auch Edin Terzic: "Das ist uns gelungen." Der Trainer sah "viele Dinge, die besser waren, im Ballbesitz und in der Torverteidigung", hatte allerdings auch einen berechtigen Kritikpunkt: "Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Selbst wenn wir heute drei Tore gemacht hätten, würden wir über eine nicht so gute Chancenverwertung sprechen. Es waren sehr viele klare Möglichkeiten." Und dadurch sei "das Spiel bis zum Schluss offen, wurde in der zweiten Halbzeit zu wild von unserer Seite aus".

Terzic: "Das müssen wir deutlich besser machen"

Das gefiel Terzic nicht: "Dadurch war das Spielfeld sehr groß und wir haben Hertha am Leben gehalten. Sie konnten immer wieder gefährlich kontern und haben mit zwei, drei Distanzschüssen für Gefahr gesorgt. Das müssen wir deutlich besser machen". Zumal in den kommenden englischen Wochen darum gehen wird, hintenraus auch mal Kraft zu sparen statt immer bis in die Nachspielzeit auf dem Gaspedal bleiben zu müssen: "Da hätten wir uns sehr gewünscht, das Spiel eher zu entscheiden, damit wir nicht bis zum Schluss um den Sieg kämpfen müssen."

Eine zusätzliche positive Erkenntnis wird Terzic aus Berlin mitnehmen: Der BVB ist in dieser Saison bisher weniger ausrechenbar. Nicht nur, weil in Berlin plötzlich die Flankenanzahl explodierte und auch der Siegtreffer so viel, sondern auch weil die ersten zehn Saisontreffer von zehn verschiedenen Spielern erzielt wurden. Zum Vergleich: Von den ersten zehn Toren der Vorsaison erzielte alleine Erling Haaland fünf.