BVB: Zwei Teams, zwei Gesichter, ein Remis

Nach einer schwachen ersten Hälfte holt Borussia Dortmund durch eine Leistungssteigerung noch ein 2:2 gegen AZ Alkmaar. Auch Trainer Edin Terzic sieht völlig unterschiedliche Gesichter.

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Fast wirkte Gregor Kobel ein bisschen verzweifelt, die Arme erhoben, der Blick ungläubig. Gerade erst hatte der Schweizer Keeper seine Vorderleute zum wiederholten Male gerettet und seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentor bewahrt. Noch nicht ganz 60 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt im ersten Testspiel der Vorbereitung absolviert, Borussia Dortmund lag 0:2 gegen AZ Alkmaar in Rückstand und schloss im negativen Sinne an die letzten Leistungen des Vorjahrs an.

Kaum erkennbare Struktur im Aufbauspiel, immer wieder unerklärliche Unsauberkeiten bei den Pässen, defensive Probleme, wenn das Spiel des Gegners Tempo aufnahm - genau das hatte das Trainerteam in den ersten Einheiten in Marbella aufgegriffen und auf dem Trainingsplatz Übungen und Lösungen aufgezeigt. Im ersten Praxistest dagegen war davon wenig zu sehen.

Trainer Edin Terzic hatte gegen AZ in den ersten beiden Vierteln über je 30 Minuten zu großen Teilen eine mögliche Startelf für den Wiederbeginn in der Liga aufgeboten, doch die hatte von Beginn an große Probleme gegen die gut strukturierten Niederländer. Dass nicht alle neu einstudierten Abläufe sofort funktionieren können, ist nachvollziehbar, doch die Menge an einfachen Fehlern mit und gegen den Ball war auffällig bis alarmierend. So kam der BVB kaum zu Torchancen, wenn überhaupt durch Einzelaktionen oder glückliche Umstände. Alkmaar dagegen hätte zur Hälfte deutlich höher führen müssen.

Terzic über erste Halbzeit: "Das hat uns nicht gefallen"

Immerhin, es wurde besser. "Es war ein Spiel, das man in die ersten und zweiten 60 Minuten unterteilen muss", befand Terzic nach dem deutlichen Aufschwung. Die erste Stunde passte dem Trainer nicht: "Wir haben sehr viele Bälle einfach verloren, dann mussten wir viele Angriffe und Konter des Gegners verteidigen, das hat uns nicht gefallen."

Die zweiten 60 Minuten, in denen größtenteils Spieler aus der vermeintlichen zweiten Reihe auf dem Platz standen, startete besser: Die Kombination über Vorbereiter Marco Reus und Torschütze Marcel Sabitzer direkt nach Wiederbeginn war bis dahin die beste des ganzen Spiels, im Grunde sogar die erste gelungene. Es war der Auftakt für eine klare Verbesserung im Dortmunder Spiel. Reus, Sabitzer und mit Abstrichen Salih Özcan brachten deutlich mehr Struktur ins Spiel, allerdings auch gegen einen vom Personal komplett ausgetauschten Gegner. Es war kein Zufall, dass der Ausgleich ebenfalls durchs Zentrum eingeleitet wurde, dieses Mal schloss Reus einen Chipball von Sabitzer ab. Dabei blieb es am Ende.

"Die ersten 30 Minuten vom zweiten Block waren richtig gut", befand Terzic: "Da hat man gesehen, mit welcher Energie wir uns die Räume aufziehen wollten, wie wir uns unterstützt haben. Wir hatten gute Pressing-Momente, haben viele Bälle im Gegenpressing erobert und konnten das Spiel schnell wieder drehen." Dass es nicht für Sieg reichte, ärgerte ihn trotzdem: "Damit sind wir nicht zufrieden."

Wenige Einheiten und ein Testspiel gegen Standard Lüttich am Dienstag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) vor der Abreise am selben Nachmittag bleiben dem BVB noch bis zum ersten Pflichtspiel des Jahres bei Darmstadt 98 am Samstag in einer Woche (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Es bleibt viel zu tun, trotz des Aufschwungs nach der Halbzeit.