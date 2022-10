BVB zerlegt Stuttgart - Bayern siegt kühl - Leipzigs irre Aufholjagd

Dortmund feierte am 11. Spieltag einen Kantersieg gegen Stuttgart. Die Bayern siegen bei der TSG Hoffenheim kühl, alles andere als entspannt war das Duell in Augsburg, wo der FCA ein 3:0 gegen Leipzig verspielte.

Dortmunder Torgala gegen Stuttgart - Novum für Bellingham

Borussia Dortmund erwischte gegen den VfB Stuttgart einen Blitzstart: Bellingham markierte das frühe 1:0, der Engländer hat sich nun auch in der Liga in die Torschützenliste eingetragen. Süle legte kurz darauf nach, weil der BVB-Abwehrmann bei einer Guerreiro-Freistoßflanke sträflich ungedeckt blieb. Die Schwaben agierten nicht unterirdisch, präsentierten sich aber vor allem in der Offensive harmlos. Beim BVB indes liefen viele Aktionen wie am Schnürchen. So auch beim 3:0 durch Reyna, als der von Moukoko in Szene gesetzt wurde und dann gekonnt per Schlenzer abschloss. Auch im zweiten Abschnitt traf nur Dortmund, der überragende Bellingham schnürte seinen ersten Doppelpack und Moukoko besorgte den 5:0-Endstand.

Bayern souverän in Sinsheim - Choupo-Moting trifft weiter

Der FC Bayern begann bei der TSG Hoffenheim derart überlegen, dass Musialas Führungstreffer in der 17. Minute überfällig war. Die Nagelsmann-Elf ließ Ball und Gegner laufen, musste aber bei Rutters Gelegenheit trotzdem durchschnaufen - Neuer-Ersatz Ulreich parierte mit dem rechten Fuß. Die Münchner nutzten ihre haushohe Überlegenheit aber noch vor der Pause aus und erhöhten durch Choupo-Moting zum 2:0. Es war der fünfte Saisontreffer für den 33-jährigen Nationalstürmer Kameruns. Mit der zweiten Halbzeit wurden die Hoffenheimer etwas aggressiver, doch an Durchschlagskraft konnte die Breitenreiter-Elf nicht zulegen, so dass es beim ungefährdeten Bayern-Sieg blieb.

Leverkusener Elferfluch - Frimpong rettet Remis

Leverkusens "Spiel der Wiedergutmachung" - direkt vor Anpfiff der Partie ging die gesamte Bayer-Elf in die Fankurve - begann mit einem Tiefschlag: Diaby verschoss einen diskussionswürdigen Handelfmeter kläglich, die Westdeutschen vergaben damit in dieser Spielzeit den dritten Strafstoß in Serie und den sechsten im Kalenderjahr. Allerdings ließ sich die Alonso-Elf nicht hängen und ging dennoch in Führung - Diaby machte seinen Fehlschuss wett. Als die Leverkusener dann die Nase vorne hatten, wurde ihr Spiel fahriger und Bayer schenkte sich per Eigentor den Ausgleich ein, weil Andrichs Rettungsaktion maximal unglücklich misslang. Ähnlich bitter ging der zweite Durchgang für die Hausherren weiter, denn Tapsoba verursachte gegen Nmecha einen umstrittenen Elfmeter zur Führung der Niedersachsen. Der Totalschaden blieb allerdings aus, denn Frimpong rettete Bayer dank seines 2:2 einen Zähler.

Friedl fliegt früh - Grifos Panenka zum 2:0

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen änderte sich nach 14. Minuten komplett. Werders Abwehrmann Friedl stoppte SC-Stürmer Gregoritsch mit einer Notbremse und sah früh die Rote Karte. In Unterzahl zogen sich die eigentlich offensiv ausgerichteten Bremer deutlich zurück und machten die Räume zu. Bis zum Pausenpfiff gelang dies der Werner-Elf bestens, auch weil die Breisgauer wenig Kreativität versprühten. Mit Beginn der zweiten Hälfte wurde das Spiel der Streich-Elf zielstrebiger und effizienter. Kübler brach den Bann mit einem strammen Schuss zum 1:0 und Grifo holte seinen Elfmeter zum 2:0 selbst heraus. Diesen verwandelte der Italiener frech in Panenka-Manier zum letztlich verdienten Endstand.

Berisha an drei Toren beteiligt - Leipzigs irre Aufholjagd gegen zehn Augsburger

Der FC Augsburg und RB Leipzig hatten im ersten Abschnitt einige Torabschlüsse (4:3), doch in Führung ging der FCA. Vargas holte im Strafraum gegen Nationalspieler Raum einen Elfmeter geschickt heraus, weil er das Bein rausstellte und so den intensiven Kontakt mit seinem Gegenspieler suchte. Augsburgs Stürmer Berisha schickte RB-Keper Blaswich in die falsche Ecke zum 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel schlief die RB-Defensive erneut und kassierte durch Demirovics Kopfball den zweiten Nackenschlag. Die Führung der Maaßen-Elf war völlig verdient, zumal sich die Sachsen nicht fingen und durch Vargas noch den dritten Gegentreffer nach einer Freistoßflanke kassierten. Das Spiel schien entschieden, doch dann kassierte Iago eine Ampelkarte und die Leipziger Aufholjagd konnte gegen zehn Augsburger beginnen: Silva machte den Anfang, Nkunku traf per Freistoß und Novoa machte mit dem 3:3 den Wahnsinn perfekt.