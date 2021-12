BVB wohl ohne Malen in Bochum - Brandt besteht "Concussion-Test"

Beim Auswärtsspiel in Bochum muss Borussia Dortmund womöglich ohne Neuzugang Donyell Malen (22) auskommen.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will der BVB die unglückliche Topspiel-Niederlage gegen Bayern mit einem Sieg in Bochum endgültig vergessen machen.

Womöglich muss der jetzige Europa-League-Teilnehmer die "Reise" zum wenige Kilometer entfernten Ruhrstadion aber ohne Donyell Malen antreten, der unter der Woche beim 5:0 gegen Besiktas das erste Dortmunder Tor erzielt hatte.

Wie Trainer Marco Rose am Donnerstag mitteilte, ist der Sommer-Neuzugang "krank geworden". Da "müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Es könnte sein, dass er nicht zur Verfügung stehen wird."

Thorgan Hazard könnte nach überstandener Corona-Infektion sein Kader-Comeback feiern, gleiches gilt für Julian Brandt nach der Kopfverletzung im Bayern-Spiel, auch wenn Rose von "keinem einfachen Thema" spricht. Einen "Concussion-Test" habe Brandt laut Aussage seines Trainer bestanden und sich dazu "draußen mit Ball am Fuß bewegt". "Möglicherweise ist er eine Option."