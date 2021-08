BVB wochenlang ohne Can

Borussia Dortmund muss vorläufig ohne Emre Can auskommen. Der Defensiv-Allrounder des BVB zog sich im Training vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim (3:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus.

Die schlechten Nachrichten für BVB-Trainer Marco Rose reißen nicht ab: Zwar konnte sich der 44-Jährige am Freitagabend über seinen zweiten Bundesliga-Sieg bei seinem neuen Klub freuen, doch die Freude über den 3:2-Sieg über Hoffenheim wurde erneut von personellen Rückschlägen überschattet.

Bereits am Tag vor der Partie war klar, dass Abwehrchef Mats Hummels erneut eine Pause einlegen muss, weil sich nach seinem Kurz-Einsatz gegen Freiburg wieder Knieprobleme bemerkbar gemacht hatten. Am Spieltag selbst gab der BVB dann bekannt, dass auch Emre Can abermals pausieren muss. Der deutsche EM-Teilnehmer, der mit Wadenproblemen aus dem Urlaub zurückgekehrt war und ebenfalls gegen Freiburg das erste Mal eingesetzt werden konnte, hatte sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen. Eine genaue Ausfallzeit teilte der Klub nicht mit, Rose sprach vor dem Spiel lediglich "von ein paar Tagen". Doch die Verletzung ist offenbar gravierender als gedacht. Can wird vielmehr mehrere Wochen nicht mitmachen können. Die Personaldecke in der Defensive bleibt somit dünn.

ManUniteds Dalot passt in das Anforderungsprofil des BVB

Als sehr wahrscheinlich gilt es deshalb, dass die Borussia auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegt. Durch den Verkauf von Thomas Delaney an den FC Sevilla sind finanzielle Mittel vorhanden. Seit Tagen kursieren verschiedene Namen im Umkreis des Klubs. Englische Medien brachten etwa zuletzt Manchester Uniteds Rechtsverteidiger Diogo Dalot mit dem BVB in Verbindung. Der auch offensiv einsetzbare Portugiese passt in das Anforderungsprofil des Klubs.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wollte sich am Freitagabend bei DAZN naturgemäß nicht in Karten schauen lassen. "Lasst euch überraschen, was wir noch machen werden", sagte der 59-Jährige, "so lange ist es ja nicht mehr." Das Transferfenster ist noch bis zum 31. August geöffnet.