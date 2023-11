BVB wird zu Bayerns Dauerschießbude - Rekord-Heimserie ist passé

Dass Dortmund seit Jahren nicht mehr in der Liga gegen München gewonnen hat, liegt auch an einer wahren Gegentorflut seit 2017. Zudem setzte der FCB einem BVB-Vereinsrekord ein Ende.

0:2 nach nicht mal 20 Minuten? Das Topspiel zwischen dem BVB und Bayern am Samstag wies eine deutliche Parallele zum letzten Bundesliga-Aufeinandertreffen im April auf, damals hatte Thomas Müller in der 23. Minute sogar noch auf 3:0 für die Münchner gestellt. Am Ende stand's 4:2, diesmal sogar 4:0 für den FCB. Zum dritten Mal überhaupt musste Dortmund innerhalb eines Kalenderjahres in zwei Partien vier oder mehr Tore der Bayern hinnehmen. Zuvor passierte dies nur 1979 und 2019.

Es war auch erst das zweite Mal überhaupt, dass der BVB innerhalb desselben Jahres in zwei BL-Partien gegen ein Team schon innerhalb der ersten 20 Minuten mit zwei Toren zurücklag: 1979 ebenfalls gegen die Bayern. Im Februar 1979 sorgten Bernd Dürnberger und Hans-Josef Kapellmann für die 2:0-Führung nach zwölf Minuten (Endstand 4:0), im November 1979 waren es dann Kurt Niedermayer und Klaus Augenthaler, die den FCB nach neun Minuten ein 2:0 bescherten (Endstand 4:2).

Dass die Westfalen gegen den Dauerkontrahenten seit November 2018 in der Liga nicht mehr siegreich waren, liegt auch an der Gegentorflut. Seit 2017 kassierte Dortmund 48 Gegentore von den Bayern (3,4 pro Partie). Kein anderes Team musste in dem Zeitraum so viele Treffer von einem Team hinnehmen (Platz 2 dahinter belegt Hertha BSC, das in der Zeit 47 Tore gegen Leipzig kassierte). Mit dabei waren neben den beiden jüngsten Ergebnissen in den vergangenen sechs Jahren ein 4:1 (April 2017), 6:0 (März 2018), 5:0 (April 2019), 4:0 (November 2019) und ein 4:2 (März 2021) in der Allianz-Arena, dazu ein 3:1 (November 2017) und zweimal ein 3:2 (November 2020 und Dezember 2021) in Dortmund.

Erstmals seit Juni 2020 kein Heimtor

Was den Borussen aber vor heimischem Publikum seit vielen Monaten immer gelang, war ein eigener Treffer. Die letzte Partie ohne Tor im Signal-Iduna-Park liegt schon ein ganzes Weilchen zurück: Am letzten Spieltag der Saison 2019/20 unterlag das Team des damaligen Trainers Lucien Favre gegen die TSG Hoffenheim gleich mit 0:4. Der BVB stand bereits als Vizemeister fest, die Kraichgauer machten mit dem Sieg im Juni 2020 den Einzug in die Europa League perfekt.

Erstmals seit insgesamt 56 Bundesliga-Heimspielen blieb der BVB am Samstag ohne eigenen Treffer. Damit endete die mit Abstand längste Serie der Vereinsgeschichte.