BVB wird den eigenen Ansprüchen noch nicht gerecht

Der Blick auf den Bogen mit der Statistik unterstrich den Eindruck der 90 Minuten zuvor. 18:7 Torschüsse, 10:0 Ecken, 76 Prozent Ballbesitz und 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe aus Dortmunder Sicht sprachen für einen in Teilen gelungenen Auftritt, die entscheidenden Zahlen ganz oben allerdings dagegen: Durch die 1:2-Niederlage beim SC Freiburg hat der BVB an Momentum verloren.

Der glänzende Eindruck vom ersten Spieltag, dem berauschenden 5:2 gegen Eintracht Frankfurt, ging in der vergangenen Woche schnell wieder verloren, das 1:3 verlorene Supercupspiel am Dienstag gegen Bayern München und vor allem das Resultat vom Samstag zeigen, dass Dortmund lange noch nicht so weit ist, wie im Umfeld des Klubs einige gedacht haben.

"Sehr enttäuscht", zeigte sich Trainer Marco Rose nach der Partie, war aber um eine gelassene Einschätzung bemüht: "Wir haben am zweiten Spieltag ein Spiel verloren. Es ändert sich nichts an den Ansprüchen." Denn natürlich hätte angesichts der Spielanteile und Torchancen auch ganz anders laufen können, hätte Jude Bellingham eine seiner beiden großen Chance vor der Pause genutzt, hätte Erling Haaland mehr aus seiner Gelegenheit gemacht.

Die Flexibilität benötigt offenkundig noch mehr Zeit

Wenig fehlte zu einem Punktgewinn, einiges allerdings zu den von Rose formulierten Ansprüchen. Zu selten liefen die von Freiburgs Coach Christian Streich befürchteten Angriffswellen in Richtung des gegnerischen Tors, zu oft fehlten Tempo und Breite im Spiel. Wenn im Zentrum kein Durchkommen war, fand der BVB nur selten Alternativroute über den Flügel. Dass genau dieser Ansatz aber erfolgsversprechend war, zeigte der Anschlusstreffer, dem eine der wenigen Hereingaben vom Flügel vorausging.

Die Option von der Raute mit zwei Achtern in den Halbräumen auf eine Grundordnung mit offensiven Flügelspielern umzustellen, etwa in ein 4-3-3, zog der Trainer nicht. Größtmögliche Flexibilität möchte Rose mit dem BVB erreichen, das aber benötigt offenkundig noch mehr Zeit als in der kurzen Vorbereitung, in der noch dazu wichtige Spieler erst spät zum Team stießen.

Dass der Saisonstart unter diesen Voraussetzungen etwas holprig sein könnte, war vor den ersten Pflichtspielen bereits befürchtet, nach dem Offensivspektakel im Pokal und gegen Frankfurt aber ein Stück weit erfolgreich verdrängt worden. "Es geht jetzt darum, die Niederlage wegzustecken und fleißig weiterzuarbeiten", gab Rose nach dem ersten Rückschlag als Devise aus und verriet auch, wie der Anspruch aussieht, der sich eben nicht geändert hat: "Der ist, das nächste Spiel wieder zu gewinnen."