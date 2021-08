BVB winkt Platz eins - Derby in München - FCK beim Überraschungsteam

Nach dem Pokalwochenende geht es in der 3. Liga mit dem 3. Spieltag weiter. Zum Auftakt treffen zwei Aufsteiger direkt aufeinander. Ein Münchner Lokalduell folgt am Samstag, ehe einen Tag später viele Augen auf Berlin gerichtet sein werden.

Die Reserve des BVB kann am Freitagabend (19 Uhr) Tabellenführer werden. Mit einem Sieg im Duell der Aufsteiger in Freiburg würde die mit vier Punkten gestartete Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen zumindest über Nacht auf den ersten Platz. Zwei Änderungen in der Startformation im Vergleich zum Mannheim-Spiel (1:1) wird es mindestens geben: Ansgar Knauff und Tobias Raschl stehen bei den Profis im Kader für den anstehenden Bundesliga-Auftakt. Für sie könnten Maximilian Hippe und Cebrail Makreckis auflaufen. Die Freiburger, die zum Saisonstart zweimal 0:0 gespielt haben, hoffen ihrerseits auf den ersten Dreier in der Drittliga-Historie.

Die erste Hürde der zweiten Saisonphase für die Löwen

Am Samstag (14 Uhr) folgt das Münchner Lokalduell zwischen 1860 München und Türkgücü München im Stadion an der Grünwalder Straße. "Derby ist immer geil, wieder daheim", sagt Löwen-Keeper Marco Hiller. "Da holen wir hoffentlich den nächsten Dreier." Der Saisonstart brachte dem TSV 1860 nach vier Ligapunkten auch noch den Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde (5:4 i.E. gegen Darmstadt). Gegen Türkgücü - seit saisonübergreifend sieben Ligapartien ohne Sieg - folgt nun die erste Hürde der zweiten Saisonphase.

Richtig formstark präsentiert sich der 1. FC Magdeburg: vier Punkte aus zwei Ligaspielen und ein intensiver Pokalfight gegen Zweitligist St. Pauli, der trotz zahlreicher Abschlüsse mit einer unglücklichen Niederlage endete (2:3). Bei Aufsteiger Havelse tritt der FCM entsprechend als klarer Favorit an, zumal der Drittliga-Neuling noch ohne Punkte und ohne Tore dasteht (Torverhältnis von 0:4).

Ladehemmung bei den Kickers und dem FCK

Auf ein ebenso leeres Konto schauen die Würzburger Kickers. Drei 0:1-Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen zeigen, woran es den Kickers fehlt. Zur Torflaute kommt auch noch der Ausfall von Stürmer Marvin Pourié. Nun stellt sich die Frage, ob der Klub nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Am Sonntag (14 Uhr) in Mannheim werden die Kickers wohl auch auf die gegen Freiburg gezeigte neue Stabilität in der Defensive setzen. Es wartet ein unangenehmes Duell: Vier Tage nach dem Pokalcoup gegen Eintracht Frankfurt (2:0) sorgte der SV Waldhof mit der Verpflichtung von Marco Höger jüngst erneut für Aufsehen.

Bereits um 13 Uhr sind die Augen auf Berlin gerichtet. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark empfängt Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenführer Viktoria Berlin den 1. FC Kaiserslautern. Während der Klub aus Lichterfelde bereits sechs Treffer erzielte, traf der FCK noch kein einziges Mal - auch nicht im Pokal beim eigentlich guten Auftritt gegen Gladbach (0:1). Die fehlende Effizienz im Abschluss bereitet den Roten Teufeln große Sorgen, im Kader fehlt schlichtweg: ein eiskalter Torjäger. Sportchef Thomas Hengen kommt wohl nicht um einen Transfer herum. Bis dahin sollte Lautern im Kollektiv die Ladehemmung schnellstmöglich ablegen, sonst ist der Fehlstart perfekt.

Halle und Braunschweig im Verletzungspech

Zum Abschluss des 3. Spieltags treffen am Montagabend (19 Uhr) Halle und Braunschweig aufeinander. Beide Teams hatten zuletzt mit personellen Rückschlägen zu kämpfen: Eintracht-Neuzugang Sebastian Müller zog sich eine Bänderverletzung im Knie zu, die ihn mehrere Wochen zum Zuschauen zwingt. Braunschweig muss womöglich mehrere Wochen auf Justin Eilers verzichten, der sich im Training die Patellasehne im linken Knie überstreckt hat. Punktemäßig steht der HFC mit vier Zählern besser da als die noch sieglosen Löwen (ein Punkt). Immerhin zeigten die Braunschweiger im Pokal gegen den HSV eine ansprechende Leistung (1:2) und sorgten damit für einen Stimmungsaufheller im Umfeld. Das spielerische Hoch gilt es nun mit in die Liga zu nehmen.