BVB will sich "straffen" - Reus spricht mit Rose

Der Frust saß tief bei Borussia Dortmund nach dem 1:2 in Leipzig - vor allem bei Kapitän Marco Reus. Binnen vier Tage setzte es zwei schmerzhafte Niederlagen für den zunehmend stärker unter Substanzverlust leidenden BVB. Doch es besteht Hoffnung auf baldige Besserung. Die allerdings ist auch nötig.

Marco Reus nahm am Samstagabend kein Blatt vor den Mund, als er die 1:2-Niederlage seiner Borussia bei RB Leipzig analysierte. Der Frust saß hörbar tief beim Kapitän des BVB in den ersten Momenten nach dem Schlusspfiff. So tief, dass er ihm im Interview mit "Sky" freien Lauf ließ und dabei Sätze über die Grundordnung zu Spielbeginn sagte, die man durchaus als Kritik an Trainer Marco Rose interpretieren konnte. Offenbar ungewollt, denn Reus suchte umgehend den Dialog mit seinem direkten Vorgesetzten, zu dem er grundsätzlich einen engen Draht pflegt. "Die Aussagen von Marco Reus waren dem Frust über die Niederlage geschuldet", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag dem kicker, "er hat anschließend sofort das Gespräch mit Marco Rose gesucht. Zwischen den beiden ist alles okay."

Noch nicht verraucht dagegen ist bei den Schwarz-Gelben der Ärger über eine Niederlage, die alle Borussen als verdient einstuften - und das tat besonders weh. "Wir haben 50 Minuten lang nicht wirklich stattgefunden und sind viel hinterhergelaufen", analysierte Zorc nach einer kurzen Nacht die Partie. Dortmund habe die hohe Intensität der Leipziger nicht kontern können, habe dazu im eigenen Ballbesitz zu viele Fehler gemacht. "Es war kein gutes Spiel von uns und daher ein verdienter Sieg von Leipzig."

Personell angespannte Situation

Anders als Rose, der die vielen Verletzten nicht als Ursache für den Auftritt der Dortmunder gelten lasse wollte, bezog Zorc die personell angespannte Situation in seine Analyse mit ein. Gerade die Partie gegen Amsterdam, die der BVB am vergangenen Mittwoch 60 Minuten lang in Unterzahl bestreiten musste und am Ende mit 1:3 verlor, habe Substanz gekostet. "So ein Spiel schlaucht mental", sagte Zorc, "es schlaucht aber vor allem auch körperlich. Zumal bei uns derzeit immer die gleichen Spieler spielen müssen."

Besserung immerhin ist in Sicht: Sukzessive sollen in den kommenden Tagen Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Mahmoud Dahoud, Emre Can und Marius Wolf den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Der eine oder andere von ihnen dürfte direkt im Anschluss an die Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen - und damit Roses Optionen vergrößern.

Das allerdings wird auch nötig sein - denn durch die jüngsten Niederlagen wächst der Druck auf den BVB. Insbesondere in der Königsklasse. Bis zur Winterpause warte ein "Riesenprogramm", sagte Zorc am Sonntag und verband das mit einer Forderung: "Wir müssen sehen, dass wir uns straffen."

Malen "muss auch an seinem Mindset arbeiten"

Angesprochen durfte sich von diesen Worten auch Donyell Malen fühlen. Der Sommer-Neuzugang des BVB ließ in Leipzig fast alles vermissen, war weder offensiv ein Faktor noch in der Arbeit gegen den Ball. "Für Donny geht es darum, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, an das Tempo, an die Physis", sagte Rose am Samstag über den Niederländer und forderte anschließend erstmals öffentlich mehr ein vom 30-Millionen-Euro-Einkauf: "Er muss auch an seinem Mindset arbeiten. Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball Energie aufwendet, um Bälle zu gewinnen und dann in andere Situation zu kommen." Daran müsse man mit ihm arbeiten - auch um ihn davon zu "überzeugen, dass es wichtig für ihn ist, insgesamt besser im Spiel zu sein". Zorc schloss sich am Sonntag den Worten seines Trainers an. Malen zeige noch nicht das, was man sich erhofft habe. Aber: "Donny hat alle Fähigkeiten - und wir Geduld."