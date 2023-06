BVB-Wert getoppt: Haaland zum zweiten Mal Torschützenkönig

Erling Haaland ist zum zweiten Mal Torschützenkönig des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs. In der Triple-Saison toppte der Norweger seinen BVB-Wert aus der Saison 2020/21.

Die individuelle Auszeichnung war ihm schon vor dem Finale nicht mehr zu nehmen. Inter-Torjäger Edin Dzeko hätte am Samstagabend in Istanbul satte acht Treffer erzielen müssen, um Erling Haaland überhaupt einzuholen. Der Norweger hatte bis zum Endspiel in zehn Champions-League-Auftritten zwölfmal genetzt. Im engen Finale gegen Inter kam kein weiteres dazu, obwohl sich dem Gewinner des Golden Shoe in der 27. Minute eine dicke Chance zur Führung geboten hatte.

Die neue Saison in der Königsklasse hatte Haaland mit einem Paukenschlag eröffnet, beim 4:0 in Sevilla erzielte er direkt einen Doppelpack. Gegen Ex-Klub Dortmund (2:1) traf der Ausnahmestürmer anschließend einmal, beim 5:0 gegen Kopenhagen zweimal. Unvergessen blieb Haalands Leistung im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig, als er den Sachsen beim 7:0-Heimerfolg fünf Tore einschenkte. In beiden Viertelfinals gegen Bayern erzielte Haaland jeweils ein Tor. In Halbfinale und Finale ging er leer aus.

Unter dem Strich stehen zwölf Treffer (70 Minuten pro Tor), womit er den Wert aus der Champions-League-Saison 2020/21 noch toppen konnte - in acht Spielen für den BVB hatte Haaland zehnmal gestochen (ebenfalls genau 70 Minuten pro Tor). Auf den Plätzen zwei und drei folgen in dieser Spielzeit Liverpools Mohamed Salah (acht Tore) sowie PSG-Angreifer Kylian Mbappé und Reals Vinicius Junior (je sieben).

Premier-League-Geschichte geschrieben

Haaland ist auch Topscorer der Champions-League-Saison 2022/23, zu den zwölf Toren kam noch ein Assist hinzu. Diese Zahl an Torbeteiligungen erreichte sonst nur Vinicius Junior, der neben sieben Treffern auch sechs Vorlagen verzeichnete. In der Spielzeit 2020/21 hatte Haaland mit zehn Toren und drei Assists auch diese Kategorie alleine für sich entschieden - vor Mbappé (12) und Neymar (10).

Direkt in seiner ersten Saison mit Manchester City gewann Haaland das historische Triple. Mit 36 Treffern in der Premier League schrieb er zudem Geschichte.