BVB: Vorsichtige Entwarnung bei Can

Nach dem abgebrochenen Training am Dienstag gab es nicht nur bei den BVB-Fans schlimmste Befürchtungen um Emre Can. Doch die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Kapitän zum Bundesliga-Start fit ist.

Emre Cans Auftritt sorgte in gewisser Hinsicht schon für Erleichterung. Wenige Stunden nach seinem vorzeitig beendeten Training saß der neue Kapitän von Borussia Dortmund am Dienstagabend bereits wieder auf dem Podium der Fandelegiertentagung und stand neben Sportdirektor Sebastian Kehl und Marketing-Vorstand Carsten Cramer Rede und Antwort.

Das Timing zuvor war etwas ungünstig gewesen, auch wenn es für Blessuren natürlich ohnehin kein gutes Timing gibt. Ausgerechnet das öffentliche Training vor 950 Fans und diversen Kameras musste Can am Nachmittag nach rund einer halben Stunde und einem kurzen Gespräch mit Trainer Edin Terzic abbrechen, weil er Probleme mit seiner Wade hatte. Angesichts von in der laufenden Vorbereitung bereits diversen Muskelverletzungen im Dortmunder Kader gab es nicht nur bei den Anhängern die schlimmsten Befürchtungen.

Die erfüllen sich allerdings offenbar nicht. Nicht nur der Auftritt am Abend sorgte für vorsichtige Entwarnung. Am Mittwochmorgen spürte der Sechser die Probleme in seiner Wade zwar noch ein wenig, im Verein aber gehen die Verantwortlichen davon aus, dass Can am Samstag zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielen kann.

Trio für Köln fraglich

Ein Ausfall hätte Terzic auch Probleme bereitet. In der Form des ersten Halbjahr wäre Can kaum zu ersetzen, zumal der logische Nachrücker Salih Özcan in seiner ersten Saison beim BVB noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen hatte und in der Rückrunde nur zweimal von Beginn an auf dem Platz stand.

Offener ist die Lage bei Niklas Süle (Rückenprobleme), Felix Nmecha (Sprunggelenks-Verletzung) und Karim Adeyemi (muskuläre Probleme). Alle drei standen am Dienstag nicht auf dem Platz und sind für das erste Saisonspiel fraglich. Bei Innenverteidiger Süle stehen die Chancen am besten, rechtzeitig zurückzukehren. Gut möglich, dass vor allem beim schnellen Außen Adeyemi kein Risiko eingegangen wird, da der Nationalspieler in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit ähnlichen Verletzungen hatte. Klarheit wird es erst Ende der Woche geben.