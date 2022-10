BVB vor Sevilla: Hoffnung bei Reus und Kobel

Vor dem wichtigen Spiel beim FC Sevilla am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte BVB-Trainer wieder mehr Optionen haben als zuletzt.

Die Taktung ist eng in diesen kurzen Wochen im Herbst. Zwölf Spiele hat Borussia Dortmund noch vor der Brust, bevor es für die Nationalspieler Mitte November in Richtung arabischer Halbinsel geht. In der Liga geht es bis dahin um eine (weiter) gute Ausgangslage, im Pokal und vor allem in der Champions League schon um das Weiterkommen.

Entscheidend in der Königsklasse werden wohl vor allem die Spiele gegen den FC Sevilla sein. Manchester City ist nicht nur wegen der sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen in Gruppe G Topfavorit, sondern in der aktuellen Form auch auf den im kommenden Juni in Istanbul zu vergebenden Titel. Dahinter geht es für die Westfalen und die Andalusier um Rang zwei, dem FC Kopenhagen bleibt wohl nur die Außenseiterrolle.

Nun treffen die beiden Kontrahenten zweimal direkt aufeinander, es sind fast zwei K.o.-Spiele mit einem kleinen Vorteil für den BVB, der sich im Heimspiel gegen Kopenhagen mit einem 3:0-Sieg schadlos hielt, während Sevilla in Dänemarks Hauptstadt nicht über ein 0:0 hinauskam und gegen City zudem 0:4 verlor.

Wolf und Hummels zurück - Hoffen auf Reus und Kobel

Wer beim Abflug in Richtung Süden am Dienstagvormittag alles im Flieger der Dortmunder Profis sitzt, war Montagmittag vorbehaltlich des ausstehenden Trainings noch offen. Die Rückkehr von Marius Wolf (Kreislaufprobleme) scheint sicher, auch der in Köln erkrankt fehlende Mats Hummels sollte wohl rechtzeitig fit sein. Eine Rest-Hoffnung gibt es zudem bei Marco Reus und Gregor Kobel - auch wenn die Zeit bis zum Anpfiff knapp wird und am Wochenende danach bereits das deutsche Topspiel gegen den FC Bayern ansteht.