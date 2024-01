BVB vor Leihe von Chelseas Maatsen

Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Ian Maatsen. Der niederländische Linksverteidiger soll vom FC Chelsea ausgeliehen werden.

Während sich der erhoffte Transfer von Jadon Sancho weiter hinzieht, steht Borussia Dortmund kurz vor der Verpflichtung von Ian Maatsen vom FC Chelsea. Eine mündliche Einigung zwischen Klub und Spieler soll bereits erfolgt sein. Der 21-Jährige soll nach einem Bericht von "Sky" ausgeliehen werden.

Ian Maatsen ist eines dieser vielen Talente, die früh den Weg nach England gegangen sind. Bereits im Sommer 2018 wechselte der Abwehrspieler zum FC Chelsea, wo er sich nicht durchsetzen konnte.

Der Niederländer wurde in den folgenden Jahren zunächst in die dritte englische Liga an Charlton Athletic (34 Einsätze) und dann in die Championship zu Coventry City (40 Einsätze) geschickt. In der vergangenen Saison spielte er leihweise beim FC Burnley und trug dort mit vier Toren und sechs Vorlagen zum Aufstieg bei.

Kein Durchbruch an der Stamford Bridge

Seit dieser Saison spielt er wieder für die Blues und kam dabei auch zwölfmal in der Premier League zum Einsatz - jedoch meist nur als Einwechselspieler; er stand nur 199 Minuten auf dem Platz. Am Ende erwies sich der Konkurrenzkampf als zu groß, auch wurde er aufgrund seiner Vielseitigkeit meist als Flügelstürmer gebracht und nicht auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger.

Nun aber steht Maatsen kurz vor einem Wechsel zum BVB. Der 21-Jährige soll sich bereits am Dienstag auf den Weg nach Deutschland machen, wo er am Mittwoch den Medizincheck bestreiten und anschließend für ein halbes Jahr unterschreiben soll. Eine Kaufoption gibt es bislang wohl nicht.

Maatsen dürfte auf der vakanten Position links hinten für Entspannung sorgen, wo BVB-Trainer Edin Terzic in den kommenden Spielen ohne Ramy Bensebaini, der mit Algerien beim Afrika-Cup weilt, auskommen wird müssen.

Der Niederländer ist nicht gerade groß gewachsen, bringt es gerade einmal auf eine Körpergröße von 1,68 m, dafür aber trumpft er mit Zweikampfstärke und guter Antizipation auf - darüber hinaus ist auch sein Offensivdrang ist nicht zu verachten.