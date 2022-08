BVB vor Hoffenheim: Malen fehlt wohl weiter

Neben den langzeitverletzten Sebastien Haller und Mateu Morey muss Dortmunds Coach Edin Terzic gegen Hoffenheim wohl weiter auf Donyell Malen verzichten.

"Für ihn wird es noch nicht reichen", bestätigte der Trainer am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir schauen eher Richtung Kopenhagen." Gegen den dänischen Meister bestreitet der BVB kommenden Dienstag das Auftaktspiel in die Gruppenphase der Champions League.

Zwei weitere Spieler sind zwei Tage vor dem Spiel fraglich: Mahmoud Dahoud sei nach seiner Schulterverletzung aus dem Spiel gegen Werder Bremen (2:3) "noch nicht ganz beschwerdefrei", verrät Terzic, Karim Adeyemi habe nach seiner Auswechslung am Samstag in Berlin wieder etwas am lädierten Zeh gespürt. "Beide stehen heute Nachmittag auf dem Platz", sagte Terzic und will die Eindrücke aus den letzten Einheiten vor der Partie abwarten.

Giovanni Reyna sei dagegen seit Sonntag wieder im Training und habe "einen guten Eindruck hinterlassen". Der junge US-Amerikaner hatte in Berlin nicht im Kader gestanden. "Er hat diese Woche eigentlich sehr gut trainiert, aber er hat sich vor dem Spiel einfach nicht mehr gut gefühlt", hatte Terzic anschließend berichtet. Nach einer durch mehrere Muskelverletzungen fast komplett verpasste Vorsaison ergebe es keinen Sinn, "den nächsten Rückschlag zu riskieren", sagte der Coach am Samstag: "Wir müssen lernen aus der Vergangenheit. Lieber verzichten wir auf ein bis zwei Einsätze, als monatelang auf jemanden zu verzichten."

Terzic über Haller: "Am liebsten hätten wir ihn heute schon wieder auf dem Platz"

Nach Sportdirektor Sebastian Kehl und Sebastian Haller selbst äußerte sich auch Terzic positiv über den an einem Hodentumor erkrankten Stürmer: "Er ist sehr optimistisch und kämpferisch und zeigt jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, wie gern er wieder bei uns wäre. Am liebsten hätten wir ihn heute schon wieder auf dem Platz. Aber wir werden gemeinsam in Angriff nehmen, dass das bald so sein kann."