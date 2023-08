BVB: Vize-Meister als Trikot-Meister

Borussia Dortmund hat in den Augen der Fußballfans das beliebteste Heimtrikot der Bundesliga-Saison 2023/24. Das hat eine repräsentative Umfrage der Sportdatenbank "One8y-DB" für den kicker ergeben.

Der Vize-Meister landet in dem Ranking, abgeleitet aus der Befragung von 2450 Fußballfans in ganz Deutschland, ganz vorne und zwar mit einer Durchschnittsnote von 2,62. Hinter den Borussen landen mit jeweils 2,72 der 1.FC Union und Eintracht Frankfurt. Im "Tabellenkeller" finden sich der VfB Stuttgart, Mainz 05 (beide 3,20) sowie der FC Augsburg (3,28) wieder.

In der 2. Liga führt der FC Schalke 04 (2,63) das Ranking an vor dem 1.FC Nürnberg (2,72) und Holstein Kiel (2,94). Am wenigsten beliebt im Unterhaus sind die Trikots des 1.FC Kaiserslautern (3,17), von Eintracht Braunschweig (3,22) und von Greuther Fürth (3,35).

Nachhaltigkeit auch beim Trikot relevant

Aus dem Blickwinkel der Ausrüster dürfen sich die deutschen Konzerne Adidas und Puma als Gewinner fühlen. In beiden Ligen thronen die Herzogenauracher Sportartikelhersteller an der Spitze: Puma mit dem BVB-Dress im Oberhaus, Adidas mit dem Schalker Jersey im Unterhaus. Adidas belegt mit Union und dem "Club" auch jeweils Rang zwei.

Notengleich mit den Köpenickern steht in der Bundesliga das Nike-Dress der Frankfurter Eintracht da. Puma sichert sich mit Holstein in der 2. Liga den dritten Platz. Zumindest erwähnenswert: Der FC St. Pauli, der seit 2021 unter der Marke "Di!y" aus Nachhaltigkeitsgründen eine eigene Trikotlinie produzieren lässt, landet im Unterhaus immerhin auf dem vierten Rang.

Und in der Tat scheint das Thema Nachhaltigkeit auch die Fans beim Trikotkauf zu beschäftigen. Zwar geben 84 Prozent der Befragten als Hauptgrund dafür, sich gar nicht oder nur selten ein Dress ihres Lieblingsklubs zu gönnen, einen zu hohen Preis an. Dennoch sind 52 Prozent der Fans bereit, mehr Geld für nachhaltige Fanartikel auszugeben, so die Erkenntnisse der Umfrage der Datenbank "One8yDB", die von der Wiesbadener Sportkommunikationsagentur "One8y" aus der Taufe gehoben wurde.

Elf Prozent der Befragten geben an, sich jede Saison ein Trikot zuzulegen, immerhin 23 Prozent greifen mindestens alle zwei bis drei Saisons zu. Hier dominieren allerdings eindeutig die Kategorien "nie" (36 Prozent) oder "selten", also seltener als alle zwei bis drei Spielzeiten (31 Prozent).