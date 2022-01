BVB verstärkt sich mit Njinmah

Borussia Dortmund II hat sich die Dienste von Stürmer Justin Njinmah von Werder Bremen gesichert. Der 21-Jährige wurde bis 2023 ausgeliehen.

Njinmah, der 2018 in das Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel gewechselt und für die U 19 und in die U 23 der Störche zum Einsatz gekommen war, schloss sich im Sommer 2020 Werder Bremen an und kam dort in der Regionalliga Nord zum Zug. Beim SVW unterschrieb er nun einen Profivertrag, wechselt aber zunächst in die 3. Liga.

Mit Nijnmah haben sich die Dortmunder einen torgefährlichen Stürmer geangelt: Für das Regionalliga-Team der Grün-Weißen erzielte der Rechtsfuß 14 Tore in 18 Regionalliga-Spielen, in insgesamt 29 Regionalliga-Einsätzen brachte es der flexible Offensivspieler auf insgesamt 18 Tore und acht Vorlagen.