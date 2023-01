BVB verpflichtet Ryerson für fünf Millionen Euro

Borussia Dortmund schlägt doch noch im Winter-Transferfenster zu: Vom 1. FC Union Berlin kommt Julian Ryerson - weil Thomas Meunier vorerst ausfällt.

Schon im Sommer wurde über ihn bei Borussia Dortmund diskutiert, jetzt steht seine Verpflichtung vor dem Vollzug. Nach kicker-Informationen treffen Berichte von "Sky" und "Sport1" zu, wonach Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin zu Borussia Dortmund wechselt. Der BVB nutzt eine Ausstiegsklausel und zahlt dem Tabellennachbarn eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro. Den Medizincheck wird Ryerson noch an diesem Dienstag absolvieren, anschließend wird er einen Dreieinhalbjahresvertrag unterschreiben.

Mehr Breite auf den defensiven Außenbahnen

Mit dem Transfer des 25-jährigen Außenverteidigers, der im kommenden Sommer ohnehin zum BVB hätte wechseln sollen, reagieren die Verantwortlichen des BVB auf die Muskelverletzung von Rechtsverteidiger Thomas Meunier, der noch wochenlang ausfallen wird. Auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro war in der Vergangenheit verletzungsanfällig. Diese Seite kann Ryerson ebenso gut abdecken.

Der 15-malige norwegische Nationalspieler, der in diesem Winter auch schon mit Klubs aus der Premier League und der Serie A in Verbindung gebracht worden war, spielt seit Sommer 2018 bei Union und ist damit hinter Kapitän Christopher Trimmel dienstältester Profi der Eisernen - außerdem fungiert er als Trimmels Stellvertreter. Beim BVB sieht man Ryerson, der in dieser Saison 13 Bundesligapartien absolvierte (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,25), als Soforthilfe mit Entwicklungspotenzial.

Passquote von 73 Prozent, Zweikampfquote von 48 Prozent

In der Winter-Rangliste des kicker hatte Ryerson unter den Außenverteidigern den zwölften Platz belegt. Ein BVB-Profi hatte es nicht in das Ranking geschafft. Die Daten weisen für den baldigen Dortmunder in dieser Bundesliga-Saison unter anderem eine Passquote von 73 Prozent und eine Zweikampfquote von 48 Prozent aus.

Schon am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Borussia gegen den FC Augsburg ihr erstes Pflichtspiel nach der langen Winterpause bestreitet, könnte Ryerson seinem neuen Klub zur Verfügung stehen.