BVB verpasst Platz eins - Union trotz erster Pleite weiter Erster - Werder furios

Der Höhenflug von Tabellenführer Union endete in Frankfurt. Verfolger Dortmund verlor in Köln und konnte den Patzer der Eisernen nicht nutzen. Freiburg indes zog nach Punkten mit Union gleich. In Leipzig ging das Debüt von Bochums neuem Coach Thomas Letsch völlig daneben. Bremen drehte am Abend gegen Gladbach auf.

Union bleibt Tabellenführer - BVB patzt in Köln

Union Berlin zog in Frankfurt zwar mit 0:2 den Kürzeren, bleibt aber trotz der Niederlage, die Götze mit einem überlegten Abschluss einleitete, Tabellenführer. Es war die erste Pleite der Eisernen. Lindström hatte für die Eintracht noch vor der Pause nach schönem Solo nachgelegt, der Platzverweis für Kolo Muani (68.) half Union auch nicht mehr. Frankfurt ist mit dem vierten Saisonsieg bis auf drei Punkte an Union herangerückt.

Dortmund konnte den Union-Patzer nicht nutzen, musste sich in Köln gar mit 2:3 geschlagen geben. Brandt brachte in einer umkämpften Partie technisch fein den BVB nach einer guten halben Stunde in Führung, die der Effzeh im zweiten Durchgang binnen 120 Sekunden durch Kainz und den Ex-Dortmunder Tigges drehte. Nach dem gefühlvollen Schlenzer von Ljubicic brachte der erst 17-jährige Rothe wieder Spannung in die Partie, Köln das 3:2 aber nach Hause.

Freiburg rückt auf Rang zwei vor

Punktgleich mit Union ist nun Freiburg, das mit dem 2:1 gegen Mainz - dem zweiten Heimsieg - zudem seine magere Bilanz zu Hause aufgebessert hat. Die Breisgauer legten gegen Mainz durch Gregoritsch, der den Ball ansatzlos versenkte, früh vor, Kyereh erhöhte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (37.). Der FSV fand lange keine Mittel - sowohl offensiv wie auch defensiv. Aaron brachte den FSV zurück ins Spiel, mehr als ein Pfostentreffer sollte aber nicht mehr herausspringen. Während die Streich-Elf weiter ganz oben mitmischt, steckt Mainz nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg (0/1/2) im Tabellenmittelfeld fest.

Leipzig vermiest Letsch das Debüt

Leipzig hat Reis-Nachfolger Thomas Letsch das Debüt auf der Trainerbank des VfL Bochum beim 4:0 vermiest. RB ging früh durch Werner, der zuvor schon den Pfosten getroffen hatte, in Führung, Nkunku erhöhte für überlegene Sachsen vom Punkt (23.). Werner schnürte den Doppelpack (53.), den Nkunku mit einem Fehlschuss vom Punkt erst verpasste, dann aber doch noch markierte (85.). Während Bochum sieglos mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz feststeckt, hat Leipzig mit dem dritten Heimdreier den Weg in die obere Tabellenhälfte angetreten.

Stuttgarts später Nackenschlag in Wolfsburg

Auch im achten Anlauf schaffte es Stuttgart nicht, den ersten Saisonsieg einzufahren. Im Gegenteil. Ein Treffer in der Nachspielzeit von Gerhardt bedeutete im Kellerduell in Wolfsburg die dritte Niederlage - 2:3. Die Wölfe verlassen mit dem Dreier die Abstiegsplätze.

Bremens furiose 13 Minuten: Werder schlägt Gladbach deutlich

Acht Bundesliga-Heimspiele konnte Bremen nicht mehr gewinnen, gegen Mönchengladbach endete am Samstagabend die Wartezeit mit einem deutlichen 5:1. Schon nach 13 Minuten hatten Füllkrug mit einem Doppelpack und Ducksch mit seinem ersten Saisontor für eine 3:0-Führung gesorgt, nach Bensebainis Eigentor ging es gar mit einem 4:0 in die Pause. An den Rausch der ersten 45 Minuten konnte Werder nicht mehr anknüpfen, nach Thurams Ehrentreffer setzte aber Weiser für den SVW den Schlusspunkt. Werder kletterte in der Tabelle punktgleich an den Fohlen vorbei, die nach sieben ungeschlagenen Auswärtsspielen in der Fremde wieder den Kürzeren zogen.