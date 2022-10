BVB verpasst Platz eins - Union trotz erster Pleite weiter Erster - RB vermiest Letsch das Debüt

Der Höhenflug von Union endete in Frankfurt - trotz Überzahl am Ende. Verfolger Dortmund verlor trotz Führung in Köln und konnte den Patzer der Eisernen nicht nutzen. Freiburg indes zog nach Punkten mit Union gleich. In Leipzig ging das Debüt von Bochums neuem Coach Thomas Letsch völlig daneben. Wolfsburg gewann spät gegen den VfB.

Spiel gedreht: Köln feiert gegen Dortmund. IMAGO/Nordphoto