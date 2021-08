BVB vermeldet satten Verlust - Watzke sieht auch Zeichen der Stärke

Borussia Dortmund ist im Geschäftsjahr 2020/21 von der Corona-Pandemie heftig getroffen worden - BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht dennoch ein Zeichen der Stärke.

Trotz Champions-League-Einzug und DFB-Pokal-Triumph hat Borussia Dortmund das von der Corona-Pandemie überschattete Geschäftsjahr 2020/21 wie erwartet mit einem satten Verlust und einem deutlichen Umsatzrückgang abgeschlossen.

Der BVB vermeldete am Montag für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 einen Umsatz in Höhe von 334,2 Millionen Euro, Transfers nicht eingerechnet. Das sind 36 Millionen Euro weniger als 2019/20. Die Bruttokonzerngesamtleistung (inklusive Brutto-Transferentgelte) betrug 358,6 Millionen Euro (Vorjahr: 486,9 Millionen Euro).

Das Konzernergebnis wies ein Minus von 72,8 Millionen Euro aus, das damit deutlich roter leuchtet als das im Jahr zuvor (-44 Millionen Euro), aber etwas geringer ist als befürchtet.

"Der Verlust ist hoch, aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir Herr unserer Zahlen sind", so BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Montag. "Wir hatten relativ früh benannt, dass wir 75 Millionen Euro Verlust machen könnten. Es ist etwas weniger geworden. Der Umsatz wurde im Geschäftsjahr 2019/20 nur durch vier Monate Corona-Pandemie geschmälert, im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde er dann komplett von Corona beeinflusst. Der Umsatz-Rückgang fühlt sich im ersten Moment nicht so gut an, aber wenn man ihn analysiert, ist er ein Zeichen dafür, welche Stärke Borussia Dortmund hat."

Vor allem die vielen Geisterspiele machten der Borussia finanziell zu schaffen. Im Bereich Spielbetrieb machte sie 2020/21 gerade einmal 600.000 Euro Umsatz, in den zwölf Monaten zuvor waren es - trotz einiger Geisterspiele im Saisonfinale 2019/20 - noch 32,5 Millionen Euro gewesen, 2018/19 44,7 Millionen Euro.

Gleichzeitig stiegen die Personalkosten beim BVB im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht von 215,2 auf 215,7 Millionen Euro.