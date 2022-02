Luca Unbehaun bleibt bis 2023 bei Borussia Dortmund, der dritte Keeper der Profis verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Nummer eins in der BVB-Zweiten: Luca Unbehaun. imago images/Eibner

Der 20-Jährige ist seit 2016 im Verein und wurde in der Jugend mit der U 17 und U 19 Deutscher Meister. Aktuell kommt er in der U 23 in der 3. Liga zum Einsatz.

Zuletzt feierte er nach rund dreieinhalbmonatiger Pflichtspielpause wegen einer Handverletzung sein Comeback. Insgesamt stand Unbehaun in der laufenden Saison in 13 Drittliga-Spielen im Tor der Westfalen (kicker-Notenschnitt 3,0).