BVB verabschiedet Präsident Rauball emotional

Borussia Dortmund hat vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum seinen Präsidenten Reinhard Rauball nach insgesamt 23 Jahren im Amt emotional verabschiedet.

Der sichtlich gerührte Rauball erhielt vom Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Blumenstrauß sowie eine bedruckte Leinwand, die Zuschauer applaudierten stehend und riefen Rauballs Namen. Die Südtribüne präsentierte ein großes Spruchband mit den Worten "Ohne dich kein Hier und Jetzt - danke für alles, Reinhard Rauball".

"Ich habe nie geglaubt, dass ich ein Leben lang mit diesem Verein in Verbindung bleibe. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre, für Borussia Dortmund tätig gewesen zu sein", sagte Rauball und wünschte dem Verein "alles Gute für die Zukunft".

Der 75-Jährige wird bei der Jahreshauptversammlung am 20. November nach insgesamt 23 Jahren im Amt nicht erneut kandidieren. Als Beweggründe für den Rückzug nannte Rauball die Dauer seiner Amtszeit und sein fortgeschrittenes Alter. Sein Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Reinhold Lunow werden.

Drei Amtszeiten

Rauball war 2004 zum insgesamt dritten Mal in das Amt des BVB-Präsidenten gewählt worden. Während seiner ersten Amtszeit von 1979 bis 1982 ging der seinerzeit 32 Jahre alte Jurist als jüngster Präsident eines Fußball-Bundesligisten in die Geschichte ein, seine zweite Amtsperiode zwischen 1984 und 1986 stand im Zeichen einer wirtschaftlichen Krise des BVB, die nicht zuletzt dank Rauball erfolgreich bewältigt wurde. "Wenn uns das Wasser bis zum Hals stand, war er da", fasste es BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel am Samstag im Stadion zusammen.

Während Rauballs dritter Amtszeit als Präsident gewann Borussia Dortmund zwei Meisterschaften, holte dreimal den DFB-Pokal und stand 2013 im Finale der Champions League.