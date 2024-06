BVB unterliegt Real Madrid im Finale der Champions League

Gut gespielt, aber trotzdem verloren: So erging es Borussia Dortmund im Finale der Champions League. Spieler und Trainer sind enttäuscht.

Ein Spiel zu verlieren, ist immer doof. Aber manche Niederlagen schmerzen besonders stark. So einen Misserfolg erlebten die Fußballer von Borussia Dortmund am Samstag: Sie verloren das Finale der Champions League. In diesem Turnier spielen die besten Teams aus Europa mit.

Der Dortmunder Mats Hummels sagte nach der 0:2-Niederlage gegen Real Madrid: "Das tut heute weh." Denn sein Team war eigentlich richtig gut und hatte viele Tor-Chancen. "Wir sind mit Herz aufgetreten, mit fußballerischer Klasse, haben Wahnsinnsangriffe gefahren", sagte Mats Hummels. Aber es reichte eben nicht.

Der Dortmunder Trainer Edin Terzic meinte: "In einer Sekunde bin ich sehr stolz auf die gezeigte Leistung. In der anderen Sekunde fühle ich mich enttäuscht und leer nach dem Spiel.

Bei den Königlichen durften auch zwei Deutsche mit. Antonio Rüdiger und Toni Kroos durften jubeln, beide werden auch bei der EM mit dabei sein. "Wenn mir das mal jemand erzählt hätte, dass ich sechs Champions-League-Titel gewinnen sollte, hätte ich das nicht geglaubt. Das ist Wahnsinn", sagte Kroos, der nach der EM seine Schuhe an den Nagel hängen wird. "Dass es auf die Art und Weise zu Ende geht mit Madrid: Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe."