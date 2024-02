BVB trifft unter Terzic häufiger als unter Tuchel, Klopp und Hitzfeld

Kaum ein Klub hat in der Bundesliga so oft getroffen wie der BVB. Dazu beigetragen hat auch Edin Terzic, der in puncto Torfrequenz große Namen hinter sich lässt - und nun kurz davor steht, mit den Borussen eine weitere Marke zu knacken.

3499 Tore hat Borussia Dortmund in der Bundesliga bereits erzielt, nur der FC Bayern München hat mehr (4477). Nimmt man den übermächtigen Rekordmeister aus der Rechnung raus, dann wird schnell klar: So gut wie kein anderer Bundesligist kann den Westfalen in puncto Tore das Wasser reichen.

Statistisch lassen es die Schwarz-Gelben alle 49 Minuten krachen, nur Bayern (alle 40 Minuten) und RB Leipzig (46) haben es eiliger. Die Sachsen sind aber noch nicht lange dabei, haben erst 257 Bundesligapartien bestritten, Dortmund war mit 1919 Spielen bereits mehr als siebenmal so oft in der Beletage des deutschen Fußballs im Einsatz.

Unter Edin Terzic netzen die Dortmunder im Schnitt alle 39 Minuten, der 41-Jährige landet damit in der klubinternen Bestenliste aller Trainer mit mindestens 25 Spielen auf der Bank auf Platz fünf. Erster ist übrigens der aktuelle Leipzig-Trainer Marco Rose, unter dessen Leitung der BVB alle 30 Minuten getroffen hat, dahinter folgen Karl-Heinz Feldkamp (38), Lucien Favre (38) und Hermann Eppenhoff (39).

Sammer im Mittelfeld, van Marwijk ganz unten

Dennoch: Terzic steht vor Größen wie Thomas Tuchel (40 Minuten pro Tor), Jürgen Klopp (46) oder gar Ottmar Hitzfeld (49). Unter den Trainern, die mehr als 25 Spiele betreuten, schneidet Matthias Sammer überraschend schwach ab: Während seiner Zeit traf der BVB nur alle 52 Minuten.

Mit dieser Torfrequenz befindet sich Sammer dennoch im unteren Mittelfeld, die schlechteste Bilanz hat derweil Bert van Marwijk: Unter dem Niederländer trafen die Borussen lediglich alle 68 Minuten.

Auffällig: In der jüngeren Vergangenheit waren die Westfalen am torgefährlichsten. Teilt man die 57 Bundesliga-Spielzeiten des BVB in drei Teile, dann sieht es so aus: In den ersten 19 Bundesligajahren traf man 1145-mal, dann 1083-mal und in der aktuellen Periode 1271-mal.