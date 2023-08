BVB-Training ohne Adeyemi, Nmecha und Süle - Schreckmoment bei Can

Beim Dortmunder Trainingsstart in die letzte Woche vor Bundesliga-Beginn fehlten drei Leistungsträger - ein weiterer musste die Einheit vorzeitig beenden.

Den Start in die letzte Vorbereitungswoche vor dem Bundesliga-Start am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Köln beobachteten im Dortmunder Jugend-Stadion auf dem Trainingsgelände 950 Zuschauer. Die zuletzt angeschlagenen Nico Schlotterbeck und Gregor Kobel kehrten bereits am Samstag zum Pokal-Sieg beim Regionalligisten Schott Mainz (6:1) zurück und standen am Dienstag beim Training ebenfalls auf dem Platz, scheinen die Belastung also gut verkraftet zu haben.

Einen Schreckmoment gab es bei Emre Can. Der Kapitän musste die Einheit nach einer knappen halben Stunde und einem kurzen Gespräch mit Trainer Edin Terzic beenden. Die genauen Gründe und mögliche Auswirkungen auf das Spiel am Wochenende waren zunächst offen. Auch Marcel Sabitzer ging früher vom Platz, schrieb im Anschluss aber noch Autogramme während Can direkt in Richtung Kabinentrakt verschwand.

Hoffnung aufs Köln-Spiel besteht

Zudem fehlten zum Wochenbeginn drei weitere Leistungsträger: Niklas Süle, Karim Adeyemi und Felix Nmecha. Innenverteidiger Süle war in Mainz noch vor der Pause vom Platz gehumpelt und wurde von Schlotterbeck ersetzt. Der Rücken habe "etwas zugemacht", hatte Terzic im Anschluss berichtet und vorsichtige Entwarnung gegeben: "Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da." Drei Tage nach der Partie arbeitete der Nationalspieler individuell.

Adeyemi hatte die Pflichtspiel-Generalprobe am vorletzten Wochenende gegen Ajax Amsterdam (3:1) aufgrund muskulärer Beschwerden verpasst und auch in Mainz gefehlt. Ebenso erging es Neuzugang Nmecha, der im Pokal wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlte. Beide fehlten beim öffentlichen Training, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr war am Dienstag noch offen. Bei allen dreien besteht aber Hoffnung, dass sie am Wochenende spielen können.

Auch Julien Duranville und Giovanni Reyna standen nach ihren Muskelverletzungen weiterhin nicht auf dem Platz, Wechsel-Kandidat Thorgan Hazard trainierte individuell. Dafür mischte Youngster Jamie Bynoe-Gittens munter mit, agierte im Spiel auf zwei Tore aber zweitweise nur als Anspielstation. Der Brite hatte zuletzt noch an den Nachwirkungen seiner erneuten Schulterverletzung laboriert.