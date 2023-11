BVB-Trainer Terzic und die feinen Unterschiede

Borussia Dortmunds Weiterentwicklung ist zuletzt klar zu erkennen gewesen. Ein Erfolg gegen den FC Bayern würde den positiven Trend verfestigen. BVB-Trainer Edin Terzic möchte vor dem Liga-Gipfel aber weniger über die eigenen Ambitionen reden. Seine Spieler sollen sie auf dem Platz durch Leistung zeigen.

Nicht erst seit dem sensationellen Pokal-Aus in Saarbrücken muss sich Münchens Trainer Thomas Tuchel Fragen gefallen lassen, wie es eigentlich um die Weiterentwicklung seiner Mannschaft bestellt sei. Zuletzt legten die Ex-Profis Lothar Matthäus und Dietmar Hamann in ihrer Funktion als Sky-Experte den Finger in die schmerzende Wunde - und provozierten damit eine schlagfertige Replik Tuchels: Er sehe bei ihnen auch keine Weiterentwicklung, sagte der FCB-Trainer vor dem Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund am Samstag,

In Dortmund, wo das obligatorische Pressegespräch vor dem Spiel etwas später startete als in München, kann man einigermaßen entspannt auf die Debatten rund um den Rekordmeister blicken. Fragen nach der Weiterentwicklung sind seltener geworden, seitdem Trainer Edin Terzic seine Mannschaft nach einem stotternden Start merklich stabilisieren und auf erhöhte Effizienz trimmen konnte. "Weniger sexy, aber erfolgreich" - dieses Credo hat der 41-Jährige sich und seinem Team auf die Fahnen geschrieben. Bereits sechs 1:0-Siege in allen Wettbewerben sprechen für sich.

Der BVB geht national ungeschlagen in die Neuauflage des Meister-Duells aus der Vorsaison. 21 Punkte nach neun Spielen sind ein sehr guter Wert, dass er aktuell nur zu Rang vier reicht, beunruhigt in Dortmund niemanden. Man setzt auf einen langen Atem - auch das ist Ausdruck des schwarz-gelben Selbstbewusstseins.

"Jeder ist herzlich eingeladen, uns zu helfen"

"Es gibt immer wieder Mannschaften, die es richtig, richtig gut machen. Wir haben aber auch gesehen, wie lang so eine Saison werden kann", sagt Terzic und lässt keinen Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen: "Jeder ist herzlich eingeladen, uns dabei zu helfen, die Bayern zu ärgern. Wir werden aber alles dafür tun, am Ende ganz oben zu stehen." Ein Erfolg über die Münchner würde diese Zielsetzung dicker unterstreichen als es jede Meister-Ansage vor der Saison tun könnte.

Überhaupt will man beim BVB nicht so viel über mögliche Titel reden. Vor der Spielzeit, als man in Dortmund die verpasste Meisterschaft am 34. Spieltag analysiert und halbwegs verdaut hatte, fassten die Verantwortlichen einen Entschluss: "Wir machen keinen Unterschied mehr, gegen wen wir spielen und in welchem Wettbewerb wir spielen. Der einzige Unterschied ist, ob wir gewinnen oder verlieren", sagt Terzic, der deshalb auch die Besonderheiten des stets aufregenden Duells nicht überbewerten möchte.

Der BVB im Pokal: Selbstbewusst, klar und effizient

Natürlich sei die Partie "immer besonders, auch für unsere Fans". Dann aber verweist er auf das jüngste Pokalspiel gegen Hoffenheim, dass der BVB am Mittwoch äußerst souverän gewann, auch wenn am Ende ein Tor von Marco Reus den einzigen Unterschied im Ergebnis (1:0) machte. Vor dem Spiel hatte Terzic ein Interview gegeben, in dem er sagte, es reiche ihm nicht, nach Berlin zu fahren: "Ich will zum Borsigplatz." Eine Ansage, die trotz ihrer Kürze unmissverständlich war - und die seine Spieler auf dem Rasen mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein, aber auch der nötigen Klarheit und Effizienz umsetzten. "Ich möchte nicht darüber reden, dass wir Titel gewinnen wollen. Ich möchte es zeigen", sagt der BVB-Trainer und bilanziert zufrieden: "Wir haben eine Leistung gezeigt, die das deutlich gemacht hat."

Am Samstag wird der BVB fraglos erneut eine solche Leistung benötigen. Erst recht nach dem Pokal-Aus der Münchner und den vielen bohrenden Fragen, die sich die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern in den Tagen vor dem Liga-Gipfel gefallen lassen mussten. "Gegen uns", sagt Terzic, "sind die Sinne eh immer geschärfter als gegen den einen oder anderen Gegner in der Liga. Jetzt kommt vermutlich noch eine Portion Wut dazu."

Dortmunds Joker sorgen regelmäßig für Gefahr

Da hilft es, dass der BVB - anders als die verletzungsgeplagten Münchner - fast aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig hinter dem Einsatz von Kapitän Emre Can steht noch Fragezeichen. Sowohl die Startelf als auch die Bank werden also nahe am Optimum sein. "Das", sagt Terzic mit Blick auf seine zuletzt erfolgreichen Joker, "ist extrem wichtig für uns." Auch in der Vorsaison spielten Dortmunds Einwechselspieler eine entscheidende Rolle beim 2:2 im Signal-Iduna-Park: Sowohl Youssoufa Moukoko als auch Anthony Modeste trafen, letzterer in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Ähnlich spektakulär und dramatisch soll es diesmal nach dem Willen der Dortmunder, die rund fünf Jahre nach dem letzten Liga-Erfolg beim 3:2 am 11. Spieltag der Saison 2018/19 mal wieder ein Heimspiel gegen München gewinnen wollen, nicht zugehen. "Unsere Joker", sagt Terzic mit einem Lächeln im Gesicht, "dürfen gerne das Spiel entscheiden. Sie dürfen aber auch gerne dafür sorgen, dass es ruhiger zugeht in der Schlussphase."

Denn was unter den Aspekten, die sich zuletzt beim BVB in die richtige Richtung bewegten, fraglos noch fehlt, ist, die jüngst gezeigten Leistungen auch anhand von deutlicheren Siegen zu dokumentieren. Gegen die Bayern aber dürfte Terzic wohl auch ein weiteres 1:0 akzeptieren …