BVB-Trainer Terzic kann endlich Härtefall-Entscheidungen treffen

In der bisherigen Hinrunde stellte sich die Mannschaft von Edin Terzic häufig fast von allein auf. Nach der langen Winterpause hat sich die Auswahl des BVB-Trainers deutlich vergrößert - zur Freude des 40-Jährigen, der am Mittwoch erstmals Neuzugang Julian Ryerson auf dem Trainingsplatz begrüßen konnte.

Der Rasen auf dem BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel war von einer dünnen Schicht Schnee bedeckt, als Julian Ryerson am Mittwochvormittag erstmals mit seinen neuen Kollegen trainierte. Der Außenverteidiger, den der BVB am Dienstag dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro von Union Berlin verpflichtet hatte, war bei -3 Grad in kurzen Hosen direkt mittendrin - und wird auch sofort gebraucht.

Ryerson winkt direkt die Startelf

Bereits am Sonntag, wenn die Borussia im Heimspiel gegen den FC Augsburg den Spielbetrieb wieder aufnimmt, dürfte der Norweger in der Startaufstellung stehen. Mutmaßlich auf der rechten Abwehrseite, wo die bisherige Stammkraft Thomas Meunier vorerst aufgrund einer Muskelverletzung ausfällt. Möglicherweise aber auch auf links, wo eigentlich Raphael Guerreiro spielt, wenn er nicht - wie zuletzt - an muskulären Problemen laboriert. Die Flexibilität Ryersons ließe beides zu.

Doch nicht nur deshalb dürfte Edin Terzic den ersten - und möglicherweise einzigen - Wintertransfer des BVB freudig aufgenommen haben. In Ryerson steht dem Dortmunder Trainer ein widerstandsfähiger, robuster und willensstarker Profi mehr im Kader zur Verfügung - und so viele von seiner Sorte gibt es aktuell ja noch nicht bei der Borussia.

Genügend Auswahl für Terzic

In Zukunft soll sich das ändern. Der Überraschungs-Coup mit Ryerson gab einen Vorgeschmack auf die Transferstrategie, die Sportdirektor Sebastian Kehl in der Sommer-Transferperiode bereits eingeleitet - exemplarisch sei hier Salih Özcan genannt - und nun immer stärker forcieren möchte. Vorerst allerdings muss Terzic mit den Spielern arbeiten, die mit Ryerson am Mittwoch auf dem Platz standen.

Auswahl hat der BVB-Trainer inzwischen wieder genug. Es drohen Härtefall-Entscheidungen auf gleich mehreren Positionen. Terzic dürfte das höchstens unter positiven Stress setzen, lautete im Sommer doch das erklärte Ziel, durch einen größeren Konkurrenzkampf die Qualitätsdichte und Leistungsbereitschaft zu erhöhen. Erreicht werden konnte dieses Ziel in den ersten Saison-Monaten allerdings aufgrund zahlreicher und teils sehr langer Ausfälle nicht. Jetzt sind alle an Bord - mit Ausnahme von Meunier. "Besonders im Zentrum haben wir eine hohe Dichte an Spielern, die dort zum Einsatz kommen können", sagt Terzic mit Blick auf den so ungewohnt vollen Trainingsplatz.

Kadertiefe in allen Mannschaftsteilen

Es fängt in der Innenverteidigung an, wo Terzic sich zwischen Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle entscheiden muss. Im defensiven Mittelfeld kann er zwischen Özcan, dem genesenen Mahmoud Dahoud und Allrounder Emre Can wählen. Auf den zentralen Positionen davor zwischen Marco Reus, Jude Bellingham, Julian Brandt und Giovanni Reyna. Und was den Sturm betrifft, ist dank Sebastien Hallers bislang erfreulich glatt gelaufener Wiedereingliederung ebenfalls die Hoffnung groß, bald die Qual der Wahl zu haben: Zwischen dem genesenen Haller, Youngster Youssoufa Moukoko - dessen Entscheidung, ob er seinen Vertrag beim BVB verlängert oder nicht, weiter auf sich warten lässt - und dem ursprünglich als Haller-Ersatz verpflichteten Anthony Modeste.

In Dortmund hofft man, dass diese Auswahl auch Bestand haben wird, wenn der Spielbetrieb wieder läuft - und nicht erneut Verletzungen die ursprünglichen Planungen zunichtemachen. Auch dahingehend macht die Verpflichtung Ryersons Sinn: Seit der Saison 2019 verpasste Dortmunds Neuer nur sechs Pflichtspiele und fehlte nie länger als zehn Tage am Stück (2022, Covid-19-Erkrankung).