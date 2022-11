BVB-Trainer Preußer über die SVE: "Die beste Mannschaft der Liga"

Borussia Dortmund II befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend. Sechs Spiele ungeschlagen, kein Gegentor in den letzten vier Partien. Am Wochenende geht es zum Tabellenführer nach Elversberg, wo der BVB sich von seiner allerbesten Seite wird zeigen müssen.

Die Zweitvertretung Borussia Dortmunds befindet sich in einer bestechenden Form. Während der BVB nach dem achten Drittliga-Spieltag mit vier Punkten auf dem 18. Tabellenplatz rangierte, ist das Team von Christian Preußer sechs Spieltage später mit 18 Zählern souveräner Zwölfter. Aus den vergangenen sechs Spielen holten die Borussen 14 Punkte (4/2/0) bei einem Torverhältnis von 8:2.

Hoffnung trotz Underdog-Rolle

Zuletzt gewann Dortmund mit 1:0 gegen den SC Verl, was den dritten Sieg in Folge bedeutete. Nun wartet mit der SV Elversberg die womöglich schwierigste Aufgabe der letzten Wochen auf die Preußer-Elf, die mit etwas Zählbarem an der Kaiserlinde zum siebten Mal in Serie ungeschlagen bleiben würde. Der BVB geht gegen den Tabellenführer der Liga als klarer Underdog in die Partie, hat jedoch in den letzten Wochen schon oftmals Leidenschaft und Willensstärke bewiesen. So punkteten die Schwarz-Gelben gegen Aufstiegsfavorit 1860 München oder gewannen entscheidende Kellerduelle gegen die Konkurrenz.

Es ist sehr erfreulich, wie es im Moment läuft. Christian Preußer

Die dünne Luft im Lager der Dortmunder ist mittlerweile wieder deutlich besser geworden, trotzdem sieht Preußer noch Verbesserungspotenzial: "Es gibt natürlich, losgelöst von den Ergebnissen, noch ein paar Dinge, die wir besser machen möchten. Aber es ist sehr erfreulich, wie es im Moment läuft." In den zurückliegenden vier Spielen blieb die Borussia ohne Gegentor, was laut dem gebürtigen Berliner kein Zufall, sondern an zwei speziellen Dingen festzumachen ist: "Zum einen haben wir viel an defensiven Standards gearbeitet und zum anderen ist das Gegenpressing deutlich besser geworden. Wir können den Gegner jetzt schneller unter Druck setzen."

Der 38-Jährige sieht mit der SV Elversberg einen richtigen Brocken auf sein Team zukommen: "Die Anzahl der Tore ist beeindruckend. Sie haben dreimal so viele wie wir geschossen. Elversberg hat viele Spiele sehr souverän und deutlich gewonnen. Im Moment sind sie, auch unabhängig von der Tabelle, die beste Mannschaft der Liga." 32 Punkte, 35 Tore und 13 verschiedene Torschützen sprechen für sich.

Dortmund und Elversberg sind die formstärksten Teams

Dennoch muss der BVB momentan keinen Gegner fürchten. Wird der Blick nur auf die vergangen sechs Spiele geworfen, so lässt sich feststellen, dass die Dortmunder sogar einen Punkt mehr als die Saarländer einfahren konnten. "Laut Formtabelle spielen die beiden aktuell stärksten Teams gegeneinander", erklärt Preußer, der selbstredend auch weiß, dass eine Momentaufnahme wie diese mit großer Vorsicht zu genießen ist.

Am Samstagnachmittag ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) gilt es für den BVB einmal mehr zu beweisen, wie gut diese Mannschaft in den letzten Wochen gereift ist.