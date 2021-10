BVB-Torwart Kobel sagt der Schweiz ab

Anders als zu Saisonbeginn versprühte Borussia Dortmund in der abgelaufenen englischen Woche keinen großen Glanz, ging aber auch ohne Erling Haaland mit sechs Punkten aus den drei Spielen. Marco Rose lobte die Bank, Sebastian Kehl den Einsatz.

Es gab schon spektakulärere Spiele von Borussia Dortmund in der noch jungen Saison. Anders als bei den Highlight-Partien gegen Frankfurt (5:2), Hoffenheim (3:2), Leverkusen (4:3) oder Union Berlin (4:2) gelangen dem BVB in der abgelaufenen Wochen deutlich weniger spielerische Glanzpunkte, deutlich weniger offensive Feuerwerke. Dafür standen andere Qualitäten im Vordergrund.

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag, die wegen des kurzfristigen Fehlens von Erling Haaland und Marco Reus sowie der frühen und umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Mahmoud Dahoud von außergewöhnlichen Umständen geprägt war, standen in der Champions League gegen Sporting und in der Liga gegen den FC Augsburg die Defensivleistungen deutlich mehr im Mittelpunkt als zuletzt.

Weniger gegnerische Chancen

Gegen Lissabon ließ die BVB-Abwehr keine einzige gegnerische Chance zu, gegen den FCA nur drei, ein deutlicher Fortschritt zu den ersten Saisonspielen. Das starke Gegenpressing, die verbesserte Restverteidigung, die eingespielte Stamm-Viererkette - all das führte in der Summe zu mehr Stabilität, auch wenn die beiden letzten Gegner nicht unbedingt der Gradmesser sein sollten. "Wir haben das Spiel in vielen Phasen komplett kontrolliert und hätten es früher und klarer entscheiden können", analysierte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl die Partie gegen Augsburg und betonte einen anderen Punkt: "Wir haben uns gut durchgekämpft durch eine Phase, in der uns viele Spieler gefehlt haben."

Geschlossene Mannschaftsleistung: der BVB im Spiel gegen Augsburg. picture alliance/dpa

Dass trotz mehrerer Verletzungen im Kader, trotz der Blessuren und physischen Rückstände einiger eingesetzten Profis drei Spiele über 90 Minuten ohne großen Leistungsabfall absolviert wurden, führt Trainer Marco Rose auf die Breite im Kader zurück. "Wir waren die letzten drei Spiele wieder richtig gut von der Bank, mit allen, die wir eingewechselt haben", betonte der Coach nach dem Augsburg-Spiel: "Auch heute hat uns das nochmal gut getan, hintenraus Frische zu bringen. Das finde ich stark von den Jungs. Man kann es erwarten, aber das gibt auch eine Menge, dass wir so eine gute Bank haben." Und so konnte Kehl im Gespräch mit dem kicker eine positive Zwischenbilanz ziehen: "Wir können mit dem Abschluss dieser Woche und dem Gesamtbild in der Liga zufrieden sein, auch mit den sechs Punkten in der Champions League."

Von Ballmoos ersetzt Kobel

Die zwei Wochen bis zum nächsten Spiel gegen Mainz 05 können nun dazu genutzt werden, die zahlreichen Blessuren auszuheilen. Eine neue kam am Wochenende dazu: Wie der Schweizer Fußballverband bekanntgab, wird Keeper Gregor Kobel nicht zu den Spielen der "Nati" reisen, laut Nachrichtenagentur sda leidet er an einer Sehnenansatzreizung im Knie. Für ihn wurde David von Ballmoos von den Young Boys Bern nachnominiert.