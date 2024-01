BVB-Torschütze Papadopoulos auf der Suche nach einem neuen Verein

Er hat lange auf seinen Durchbruch beim BVB gehofft, doch mittlerweile möchte er Dortmund lieber heute als morgen verlassen und woanders einen Neuanfang wagen: Antonios Papadopoulos.

Papadopoulos zählt seit seinem Wechsel aus Halle im Sommer 2021 zu den Leistungsträgern bei der U 23. Der Lohn kam im Sommer 2022: Papadopoulos erhielt einen bis Sommer 2024 gültigen Profivertrag. Der erhoffte Durchbruch gelang dem 24-Jährigen in Dortmund danach jedoch nicht.

Der Deutsch-Grieche kam nur zu wenigen Kurzeinsätzen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, zählte eher zum Stamm der U 23. Die Konkurrenz bei den BVB-Profis war zu groß. In der vergangenen Woche reiste Papadopoulos zwar mit dem Team von Trainer Edin Terzic ins Trainingslager nach Marbella, fehlte also beim Test der U 23 gegen den Zweitligisten Hansa Rostock (1:3, Tor Julian Hettwer). Dass sein Standings sich ändert, glaubt Papadopoulos offenbar nicht mehr, weshalb der Innenverteidiger nun den Markt sondiert. Der Winter wäre auch für den BVB die letzte Chance, noch eine Ablösesumme zu kassieren, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Im Sommer ist er ohnehin weg, dann aber ablösefrei. So lange möchte der Defensivspieler jedoch nicht warten, strebt nach einer festen Rolle als Stamm- und Führungsspieler.

Einwechslung gegen Leverkusen - Tor gegen Lüttich

Zuletzt hatte Papadopoulos Anfang Dezember Pluspunkte nach seiner Einwechslung im Bundesliga-Spiel in Leverkusen gesammelt. Ausgerechnet beim 1:1 beim diesjährigen Liga-Primus überzeugte er (kicker-Note 4) . Spätestens damit, so die Hoffnung des Verteidigers, hat er sich in die Notizbücher anderer Vereine gespielt.

Sicherlich auch durch sein Tor zum 2:2 und die Vorarbeit zum 3:3-Endstand im Test der Terzic-Profis am Dienstag gegen Standard Lüttich.