BVB-Toptalent Wätjen winkt Bundesliga-Debüt

In den Kader von Borussia Dortmund hat es Kjell Wätjen zuletzt häufiger geschafft, auf seinen ersten Einsatz für die BVB-Profis aber wartet das Toptalent noch. Im Spiel gegen Augsburg am Samstag allerdings dürfte es so weit sein.

Während Paris Saint-Germain, Dortmunds Halbfinalgegner in der Champions League, am Wochenende spielfrei hat, muss der BVB im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg ran. Es gibt wahrlich dankbarere Aufgaben - zumal durch die gesicherten Champions-League-Qualifikation die Luft im Alltagsgeschäft raus ist, es für die Borussia national um nichts mehr geht. Auch wenn BVB-Trainer Edin Terzic seine Spieler auf der Pressekonferenz am Freitag daran erinnerte, welche Verantwortung sie für die mehr als 81.000 Zuschauer haben, die auch gegen den FCA wieder ins Dortmunder Stadion pilgern werden: Der 41-Jährige wird die Gelegenheit am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nutzen, um vor dem Rückspiel in Paris am Dienstag die Rotationsmaschine anzuwerfen.

"Wir werden definitiv rotieren"

"Wir werden die Frische berücksichtigen und das letzte Spiel", kündigte Terzic an und verwies darauf, dass er auch zwischen den beiden Viertelfinal-Spielen gegen Atletico Madrid seine Mannschaft auf sechs Positionen verändert habe. "Wir werden definitiv rotieren und machen uns Gedanken, wie wir Energie reingekommen. Und wir sind uns sicher, dass wir trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden."

Während Viel-Spieler wie Nico Schlotterbeck eher keine Pause benötigen, dürfte der eine oder andere Borusse ausnahmsweise froh sein, wenn er zunächst auf der Bank Platz nehmen darf. Kandidaten dafür sind insbesondere Sprinter Karim Adeyemi, Abwehr-Routinier Mats Hummels und Stürmer Niclas Füllkrug, der beim 1:0-Hinspielsieg über Paris den Treffer des Tages erzielt hatte. Auch die zentralen Mittelfeldspieler Julian Brandt und Marcel Sabitzer dürften nicht die volle Distanz über auf dem Rasen stehen.

Wätjens Bilanz: 19 Scorerpunkte in 22 Spielen

Chancen ergeben sich dafür nicht nur für zuletzt nur selten in der Startaufstellung stehende Spieler wie Youssoufa Moukoko, Marco Reus oder Niklas Süle, sondern auch für das Dortmunder Toptalent Kjell Wätjen. Dreimal stand der 18-Jährige, der Ende März einen Profivertrag bis 2028 unterschrieb, bereits im Bundesligakader, gar viermal gehörte er außerdem zum Aufgebot für die Champions League. Auf seine ersten Profi-Minuten allerdings wartet der Mittelfeldspieler noch, der normalerweise für die U 19 des BVB kickt und dort in 22 Liga-Einsätzen 19 Scorerpunkte (zehn Tore, neun Assists) sammelte.

Am Samstag nun dürfte das Warten ein Ende haben. "Ja, ist es", antwortete Terzic, als er gefragt wurde, ob das Spiel gegen Augsburg eine Chance für Wätjen wäre, sein Debüt zu feiern. Es war eine überraschend deutliche Aussage, der der BVB-Trainer spätestens im Laufe des Spiels Folge leisten dürfte.

Haller wird gegen Augsburg geschont

Fehlen wird Terzic bei der Auswahl seines Personals dagegen Sebastien Haller. Der Stürmer, der im Hinspiel gegen Paris in den Kader nach einer Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt war, spürte beim Warmmachen am Mittwoch eine leichte Reaktion und soll daher am Wochenende geschont werden. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Terzic Ramy Bensebaini und Julien Duranville.