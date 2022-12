BVB testet gegen Düsseldorf und Basel

Borussia Dortmund fliegt Anfang Januar für ein Trainingslager in die Sonne nach Spanien. Jetzt steht auch fest, gegen wen das Team von Trainer Edin Terzic seine Testspiele austragen wird.

Nach den freien Tagen über Weihnachten geht die intensive Vorbereitung auf das Jahr 2023 am 2. Januar los. Zunächst geht es für die Spieler zur Leistungsdiagnostik. Danach weiß Trainer Terzic, wo er ansetzen muss und welche Einheiten im Trainingslager in Marbella auf dem Programm stehen.

Vom 6. bis 14. Januar ist der BVB-Tross im Süden von Spanien. Dort stehen jetzt auch die beiden Testspielgegner fest. Am 10. Januar steht die Partie gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf (16 Uhr) auf dem Programm. Zum Abschluss des Aufenthalts in Marbella geht es am Freitag, den 13. Januar (15.30 Uhr) gegen den FC Basel aus der Schweiz. Die Partie ist auf 4x30 Minuten verabredet.

Der 16. Spieltag in der Bundesliga steht für den BVB erst am Sonntag, den 22. Januar gegen den FC Augsburg auf dem Programm (15.30 Uhr).