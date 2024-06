BVB-Talent wechselt zu Lokalrivale

Der Oberligist ASC 09 Dortmund verstärkt sich zur neuen Saison mit einem jungen Talent aus dem Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund.

Mit Lyna Schwarz wechselt ein Toptalent zum ASC 09 Dortmund. Die 20-Jährige spielt derzeit beim BVB II in der dritten Liga, stand allerdings auch schon in Bundesliga und European League für Borussia Dortmund auf der Platte. "Dass Lyna zu uns wechselt, ist außergewöhnlich. Sie ist eine Topspielerin", freut sich Trainer Daniel Buff auf der Vereinswebsite. "Lyna soll gut bei uns ankommen und vor allem wieder Spaß am Handball haben. Alles Weitere kommt dann von selbst. Man darf aber nicht vergessen, dass sie aus einer langen Verletzungspause kommt", ergänzt er.

Dass dem ASC 09 diese außergewöhnliche Verpflichtung gelungen ist, ist dabei dem Zufall verschuldet: Als Abteilungsleiter Frank Fligge vor einigen Wochen zufällig erfuhr, dass Schwarz darüber nachdenkt, die Handballschuhe (zumindest vorübergehend) an den Nagel zu hängen, griff er kurzentschlossen zum Handy und rief die Rückraumspielerin an. "Ich dachte: Es kann doch nicht sein, dass eine so unglaublich gute und talentierte Spielerin aufhört, bevor ihre Laufbahn so richtig angefangen hat. Erwartet habe ich allerdings, dass ich mir einen fürchterlichen Korb abhole, weil Lyna eine Spielerin ist, die unter normalen Umständen weit außerhalb unserer Range liegt", erzählt er.

Doch seine Befürchtung trat nicht ein - im Gegenteil: Ein Schnuppertraining, ein gutes Gespräch mit dem Trainer und wenige Tage Bedenkzeit später sagte Lyna Schwarz zu. "Für uns ist das natürlich wie ein Sechser im Lotto. Es kamen einige glückliche Fügungen zusammen. Das Zeitfenster war klein - und irgendwie haben wir genau den richtigen Moment erwischt", freut sich Fligge. "Ich freue mich für unser Trainerteam und für unsere Mannschaft , weil Lyna die gute Qualität unseres Kaders noch einmal deutlich hebt. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich die ganze Liga auf eine tolle Spielerin freuen kann."

In der Saison 2022/23 feierte Lyna Schwarz beim 31:29 gegen die TuS Metzingen ihr Bundesliga-Debüt für den BVB. Für die Spielzeit 2023/24 nahm sie sich dann viel vor, doch eine komplizierte Schulterverletzung bremste sie aus. Erst seit einigen Wochen ist sie wieder richtig fit und in der dritten Liga auf der Platte.

Neben dem Handball beginnt sie im September ein duales Studium bei der Polizei. "Weil es beim BVB zuletzt nicht so richtig lief und die Ausbildung in den Fokus rückt, habe ich tatsächlich mit dem Gedanken ans Aufhören gespielt", berichtet Lyna Schwarz. "Andererseits hat sich die Vorstellung, nach so vielen Jahren in der Halle plötzlich gar nicht mehr Handball mehr zu spielen, irgendwie unwirklich und falsch angefühlt. Ich glaube, beim ASC 09 finde ich eine Konstellation vor, in der ich ambitionierten Handballsport mit Beruf und Spaß verbinden kann", ergänzt die Rückraumspielerin.

Weitere Talentverpflichtung

Neben Lyna Schwarz wechselt mit Emma Kleikemper eine weitere Spielerin aus dem Drittligakader des BVB zum ASC 09. Die Linksaußen wurde 2023 Deutsche B-Jugend-Meisterin und gehörte in dieser Saison neben der A-Jugend bereits zum Drittliga-Kader der zweiten Damen. Emma geht im Sommer in ihr letztes Jahr auf dem Gymnasium und will den hohen Zeitaufwand, den sie beim BVB betreiben muss, mit Blick auf das bevorstehende Abitur ein wenig herunterfahren.