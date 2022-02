BVB-Talent Unbehaun nach Comeback: "Habe keine Bedenken mehr"

Gegen den MSV Duisburg (3:1) stand Luca Unbehaun erstmals wieder im U-23-Tor des BVB. Nach rund dreinhalbmonatiger Pflichtspielpause wegen einer Handverletzung zeigte das Talent ein solides Comeback - mit viel Licht und ein wenig Schatten.

Hauptsächlich war es die Handwurzelverletzung, die Luca Unbehaun in den vergangenen Monaten dienstunfähig machte. Dass sich der Stammkeeper von Dortmunds U 23, seit 2019 mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, dann noch mit COVID-19 infizierte, passte indes ins Bild. "Es lief alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte Unbehaun im Gespräch mit dem kicker. Ehe er gegen den MSV Duisburg zum Comeback kam, hatte der 20-Jährige letztmals am 24. Oktober 2021 gegen Viktoria Köln (0:1) seinen Job ausüben dürfen.

"Ich habe es vermisst", sprudelte es also am Sonntag aus Unbehaun heraus. "Ich hatte jetzt genug Zeit, um wieder vernünftig fit zu werden. Der Trainer hat gut darauf geachtet." Nach und nach führte U-23-Chefcoach Enrico Maaßen seinen Torwart an die Mannschaft heran, berief ihn in drei Drittliga-Spielen in den Kader. Am vergangenen Wochenende nun sollte ohnehin der Tausch zwischen den Pfosten stattfinden. Weil Unbehauns Vertreter Stefan Drljaca allerdings an COVID-19 erkrankt war, führte gar kein Weg daran vorbei.

Selbstkritisch beim Gegentor

Auf dem heimischen Sofa sah Drljaca wie Unbehaun 100 Prozent seiner Kurz- (20 von 20) und 75 Prozent seiner Langpässe (drei von vier) sicher und erfolgreich in Richtung seiner Mitspieler versandte, außerdem in vier Szenen ohne Probleme hielt. Zweimal per Flugparade und Faustabwehr; zweimal im Stehen - allesamt Abschlüsse, die ihm eher Selbstgewissheit gaben, als für Verwirrung zu sorgen. Und so bescheinigte Dortmunds Trainer seinem Torwart anschließend, dass ihm die Zeit ohne Spielpraxis nicht anzumerken gewesen sei.

"Er war sehr sicher mit dem Ball am Fuß, das ist sicherlich das, was ihn auszeichnet. Er hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht", sagte Maaßen. Wobei Unbehaun selbst in diese Lobeshymne nicht gänzlich einstimmen mochte. Ein Klärungsversuch per Volley missglückte ihm (40.). Und beim Ausgleichstreffer von Moritz Stoppelkamp gab sich der selbstkritische Schlussmann eine Mitschuld, gestand, einen einzigen Schritt zu weit vor der Linie gestanden zu haben (8.). Nur so war der feine Chipball des Duisburgers überhaupt möglich.

"In letzter Sekunde habe ich den Schritt noch gemacht", rekapitulierte Unbehaun, "ich dachte, er kommt in meine Box" - zum Eins-gegen-Eins-Duell. Stattdessen setzte der MSV-Stürmer zum Schuss an. Und Dortmunds Keeper konnte sich nur noch vergeblich strecken. "Er trifft den auch echt gut, aber im Endeffekt stehe ich ein bisschen zu weit vorne", haderte Unbehaun - und durfte dennoch auf eine sehr solide Leistung in seinem erst elften Drittliga-Spiel zurückschauen (kicker-Note 3). Zumal seine vormals verletzte Hand den ersten wirklichen Stresstest überstand.

"Bevor ich wieder ins Training eingestiegen bin, habe ich mich mit meinen Torwarttrainern (U-23-Coach Thomas Feldhoff und Profi-Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber, d. Red.) abgesprochen. Wir haben Funktionstests gemacht und geschaut, ob alles klappt", erklärte Unbehaun. Inzwischen habe er eine "gute Stabilität" zurückgewonnen. "Von daher habe ich keine Bedenken mehr." Seine Hand macht mit. Und Unbehaun, dessen Vertrag bei der Borussia im Sommer ausläuft, kann sich nach langwieriger Zwangspause wieder auf dem Rasen präsentieren.