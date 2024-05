BVB-Talent für den Club: Lubach wechselt nach Nürnberg

In Casper Jander hat der 1. FC Nürnberg bereits frühzeitig einen Mittelfeldspieler für die neue Saison verpflichtet, nun kommt Rafael Lubach dazu. Der 19-Jährige wechselt aus der U 19 von Borussia Dortmund an den Valznerweiher.

Darf sich von nun an in der 2. Bundesliga probieren: Dortmunds scheidender Jugendspieler Rafael Lubach. IMAGO/RHR-Foto

Beim Club steht in diesem Sommer ein großer Umbruch an. Weil viele Verträge auslaufen und zudem einige Akteure den FCN verlassen dürften, braucht es Neuzugänge. Lubach stellt dabei den dritten Transfer des Sommers dar.

Rebbe: "Rolle des Herausforderers"

"Mit Rafael verpflichten wir einen spannenden, spielstarken und dynamischen Mittelfeldspieler, der beim BVB eine gute Ausbildung genossen hat und sich im Jugendbereich auf höchstem Niveau entwickeln durfte", freut sich Club-Sportdirektor Olaf Rebbe auf Lubach. Zugleich kündigt Rebbe an, dass der scheidende Borusse die "Rolle des Herausforderers im Mittelfeld" einnehmen wird.

Lubach selbst verweist auf die vergangenen Jahre und die Positivbeispiele, die der FCN in Bezug auf die Arbeit mit jungen Spielern hervorgebracht hat. "Der Club hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er auf junge Spieler wie mich setzt und es ihnen ermöglicht, den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen." Wenige Beispiele sind da nur Nathaniel Brown und Ausnahmekönner Can Uzun, die in dieser Saison ihren Durchbruch schafften und nun in die Bundesliga wechseln. "Deshalb war es für mich schnell klar, dass ich mich hier in Nürnberg bestmöglich entwickeln kann. Ich freue mich auf die kommenden Jahre im Club-Trikot!"

Lubach durchlief seit 2018 alle Jugendmannschaften des Champions-League-Finalisten und traf in der abgelaufenen Saison einmal für die U 19 des BVB in der Bundesliga West. Beim Finale der Deutschen U-19-Meisterschaft am Donnerstag gegen die TSG Hoffenheim (1:3) stand der defensive Mittelfeldspieler aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre nicht im Kader.