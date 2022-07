BVB-Talent Braaf hat "außergewöhnliche Qualitäten", doch zwei Fragen bleiben

BVB-II-Neuzugang Jayden Braaf gilt als Toptalent und soll im Optimalfall irgendwann zu den Profis befördert werden. So lautet der Plan. Allerdings bleiben zwei Fragen.

Inzwischen ist Jayden Braaf immerhin wieder im Training und kann von Anfang bis Ende mit der Mannschaft an Abläufen und Spritzigkeit arbeiten. Der 19-Jährige, ablösefreier Neuzugang von Manchester City, verletzte sich 2021 am Knie, fiel rund ein Jahr aus - und kämpft sich nun Stück für Stück zurück. "Er ist auf dem Weg", sagt U-23-Trainer Christian Preußer. Ein Einsatz beim Drittliga-Auftakt gegen Wehen Wiesbaden (Montag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt allerdings zu früh, erst in den nächsten Wochen soll es so weit sein.

"Wir wollen ihn über die U 23 an die Profis heranführen", sagte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB-Zweitvertretung, schon vor Wochen. "Dafür muss er wieder stabilisiert werden nach seiner schweren Verletzung. Seine außergewöhnlichen Qualitäten hat er in der Vergangenheit gezeigt." Und gilt in Dortmund deshalb als Toptalent mit ganz besonderen Kompetenzspitzen.

Er ist schnell, robust, kann offensiv als hängende Spitze, zweite Spitze und mit Vierer- oder Dreierkette auf der Außenbahn spielen. Christian Preußer

Preuß erwähnt die Torgefahr des Offensivspielers, U-23-Coach Preußer betont: "Er ist schnell, robust, kann offensiv als hängende Spitze, zweite Spitze und mit Vierer- oder Dreierkette auf der Außenbahn spielen." Braaf sei ein "sehr talentierter junger Mann, mit dem wir intensiv arbeiten wollen". Abzuwarten bleibt indes, wie der 1,79 Meter große Angreifer nach der komplexen Bänderverletzung zurückkommt - und ob sein Verhalten neben dem Platz künftig stimmen wird.

Negativschlagzeilen: Ein großes Thema für Braaf

Für Braaf ist dies ein großes Thema, machte er doch vor seiner Leihstation bei Udinese Calcio und seiner heftigen Verletzung nach nur vier Serie-A-Spielen mehrfach negativ auf sich aufmerksam: Bei der PSV Eindhoven, wo er von 2014 bis 2018 in der Jugend spielte, wurde der dreifache niederländische U-18-Nationalspieler suspendiert, weil er das Betriebsklima gestört haben soll.

Ich muss 100 Tore schießen, um mein Debüt bei den Profis zu geben - verdammt! Jayden Braaf

Kein Einsatz bei Guardiola

In Diensten von Manchester City wiederum verwehrte ihm Pep Guardiola im Januar 2020 einen Platz im Profi-Kader für ein FA-Cup-Spiel - daraufhin posaunte Braaf erbost ins Internet: "Ich muss 100 Tore schießen, um mein Debüt bei den Profis zu geben - verdammt!" Und anstatt zielgerichtet zu arbeiten, soll der Angreifer häufig eher lax trainiert haben, kam so in zweieinhalb Jahren zu keinem Profi-Einsatz für die Citizens.

Dieser Ruf hängt ihm nun nach. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach der Vertragsunterzeichnung des Offensivspielers bis 2025: Für Braaf gehe es darum, "zu alter Stärke zurückzufinden und sich im Herrenfußball voll zu etablieren. Diese Zeit wollen wir ihm geben und ihn behutsam heranführen. Wenn Jayden die vor ihm liegende Phase meistert und klar bleibt, haben wir ihn ihm ein großes Talent an Bord."

Vergleiche mit Bynoe-Gittens und Sancho

Wie Jamie Bynoe-Gittens und Jadon Sancho, mit dem Braaf oft verglichen wird, soll das Toptalent irgendwann in die Profi-Abteilung aufrücken. Die sportlichen Anlagen dafür sehen die BVB-Chefs gegeben, hatten Braaf seit Jahren auf dem Zettel.

Dass für die Beförderung ins Dortmunder Elite-Aufgebot neben stimmiger Leistungsnachweise in der U 23 ebenso das korrekte Verhalten gehört, wurde dem Neuzugang nach kicker-Informationen allerdings schon verdeutlicht - klipp und klar. Welche Reaktion von Braaf erfolgt, bleibt abzuwarten.