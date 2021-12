BVB storniert Tickets für Bayern-Spiel

Alle 67.000 Karten hat Borussia Dortmund für das Spiel gegen den FC Bayern verkauft - diese jetzt aber storniert.

Schauplatz des Topspiels: Der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Getty Images

Wie bereits bei den vergangenen Heimspielen hatte der BVB mit 67.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park kalkuliert und im Vorfeld bereits alle Tickets für das Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verkauft.

Nun teilte der Verein mit, dass "mit einer pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten durch die Landesregierung innerhalb der kommenden Tage zu rechnen" ist und alle Tickets deshalb storniert wurden. Jeder Inhaber einer Karte wird sein Geld zurückerhalten.

Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass in Dortmund zwingendermaßen vor leeren Rängen gespielt wird. "Sobald die politische Entscheidung über zulässige künftige Stadion-Auslastungen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden ist und uns in dieser Sache gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden wir über den neuen Vorverkauf informieren."

Für das Bundesland Bayern hatte Ministerpräsident Markus Söder bereits am Dienstag Geisterspiele angekündigt.