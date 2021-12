BVB startet Ticketvergabe für Topspiel am Freitag erneut

Nachdem Borussia Dortmund alle Tickets für das Topspiel gegen Bayern München stornieren musste, soll die Verkaufsphase nun von Neuem beginnen.

67.000 Karten hatte der BVB für die Partie zwischen dem Ersten Bayern München und dem Zweiten verkauft. Doch weil aufgrund der Corona-Pandemie mit Einschränkungen zu rechnen war, stornierten die Westfalen unter der Woche alle Tickets.

Nachdem in der Bund-Länder-Runde am Donnerstag Fakten geschaffen worden sind, arbeitet der BVB mit Hochdruck am erneuten Verkaufsstart. "Der Vorverkauf für die wird frühestens am Freitagvormittag beginnen", teilten die Borussen am Donnerstagnachmittag mit. Ab 10 Uhr sollen die Karten in den Verkauf gehen, der sich "der Fairness halber ausschließlich an Sitzplatz-Dauerkarteninhaber, die ihre Dauerkarte(n) aktiviert hatten, sowie an Stehplatz-Dauerkarteninhaber, die für das Spiel gegen Bayern München bereits ein Ticket erworben hatten", richtet. "Diese Personen können bis zu zwei Karten erwerben", teilte der BVB mit.

Diesmal dürfen allerdings - gemäß der politischen Vorgaben - nur maximal 15.000 Zuschauer ins Stadion. Die Ticket-Vergabe soll einzig Sitzplätze umfassen und erfolgt im "Vierer-Schachbrettmuster".