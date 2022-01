BVB startet in die kurze Rückrunden-Vorbereitung

Borussia Dortmund hat am Montag die kurze Vorbereitung auf den Rückrunden-Auftakt bei Eintracht Frankfurt aufgenommen. Bei den Leistungstests dabei waren neben Stürmer Erling Haaland auch einige zuletzt fehlende Profis.

So ein großes Trainingsgelände wie das von Borussia Dortmund bietet durchaus Vorteile, wenn man seine Spieler vor neugierigen Blicken oder aufdringlichen Autogrammjägern fernhalten möchte. Der BVB nutzte das am Montag zumindest teilweise, als sich die Profis nach und nach zum ersten Training im neuen Jahr in Brackel versammelte, erst einmal allerdings nur zu einer PCR-Testung, diversen Leistungstests und teils auch schon zu ersten Übungen auf dem Rasen.

Während Kapitän Marco Reus, Thorgan Hazard oder Gregor Kobel noch den direkten Weg zwischen Profi-Kabine und Geschäftsstelle nahmen, wurden die Pfade mit zunehmender Fan-Dichte und stärker werdendem Regen immer verschlungener - bis die Route schließlich bei Erling Haaland und Raphael Guerreiro per Golfkart an zwei Trainingsplätzen und der Jugend- und Amateurumkleide vorbei und mit einigen 100 Metern Umweg etwas umständlich ans Ziel führte.

Erste personelle Hürde fast gepackt

Einen kurzen Blick immerhin erhaschten die zum Zeitvertreib mit einem Ball kickenden Fans dennoch auf den Norweger. Und dieser antwortete ihnen auf ihre lauten "Haaland"-Rufe aus der Distanz mit einem mit den Fingern geformten Herzen. Den traditionell aufgeregten spanischen Medien, die zuletzt von einem angeblichen Spanien-Bekenntnis Haalands gegenüber Fußballfans in Marbella berichtet hatten, hätte die Geste vermutlich fast schon zur Eilmeldung getaugt. In Dortmund war sie am Montag allenfalls ein Randaspekt.

Viel wichtiger war die Frage, ob neben dem im Urlaub positiv auf das Corona-Virus getesteten Dan-Axel Zagadou weitere Corona-Fälle bei der ersten Testung auftauchen würden. Bis Montagnachmittag allerdings war das nicht der Fall. Sollte es dabei bleiben, wäre eine erste personelle Hürde vor dem Rückrunden-Auftakt am Samstag in Frankfurt (18.30 Uhr) genommen.

Das erste reguläre Mannschaftstraining ist für den Dienstag angesetzt. Ob dann auch die zuletzt fehlenden Youssoufa Moukoko, Manuel Akanji, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna vollständig oder zumindest teilweise wieder dabei sein können, wird sich dann zeigen. Am Montag zeigten sich alle aus dem Quartett jedenfalls auf dem Trainingsgelände.